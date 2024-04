“La emergencia no significa que alguien pierda su trabajo”

El gobernador Carlos Sadir definió anoche que el Plan de Acción de Emergencia que envió a la Legislatura, "no significa que alguien vaya a perder su trabajo, pero por el contrario, nos servirá para ayudar a contener gastos, a evitar más ingresos a la administración pública, a organizar partidas de inversión o a redireccionarlas, para optimizar los recursos", puntualizó. "Hoy sabemos que estamos en una situación muy crítica. Creo a este nivel, muchos nos dimos con alguna sorpresa, el gobierno arrancó tomando decisiones muy disruptivas con respecto a lo que veníamos viendo sobre todo el último tiempo de Alberto Fernández y especialmente el último año, por razones de la campaña. De esta situación no es fácil salir". También se refirió a los recortes de dinero y al inminente envío de la Ley de Coparticipación Municipal. Sadir participó de un extenso diálogo con Carlos Ferraro en el programa "El Pulso de la Semana" que se difunde por el streaming de El Tribuno de Jujuy .

El gobernador Carlos Sadir definió anoche que el Plan de Acción de Emergencia que envió a la Legislatura, "no significa que alguien vaya a perder su trabajo, pero por el contrario, nos servirá para ayudar a contener gastos, a evitar más ingresos a la administración pública, a organizar partidas de inversión o a redireccionarlas, para optimizar los recursos", puntualizó. "Hoy sabemos que estamos en una situación muy crítica. Creo a este nivel, muchos nos dimos con alguna sorpresa, el gobierno arrancó tomando decisiones muy disruptivas con respecto a lo que veníamos viendo sobre todo el último tiempo de Alberto Fernández y especialmente el último año, por razones de la campaña. De esta situación no es fácil salir". También se refirió a los recortes de dinero y al inminente envío de la Ley de Coparticipación Municipal. Sadir participó de un extenso diálogo con Carlos Ferraro en el programa "El Pulso de la Semana" que se difunde por el streaming de El Tribuno de Jujuy.

Con relación a la responsabilidad de la oposición, concretamente de la UCR, el gobernador destacó el accionar del bloque de los diez gobernadores del grupo de Juntos, frente al gobierno nacional. "Me parece que por el hecho de tener la responsabilidad de los gobiernos provinciales, debemos tener una relación obligatoria con la Nación, y dialogar y plantear cuestiones de la Provincia y puedan coincidir o no con algunos dirigentes radicales. Hay cosas que salen bien y otras no tanto, pero no podemos estar aislados. Esto no significa resignar cosas, por ejemplo, los recursos para cada Provincia.

Los diez tenemos la idea de acompañar y seguir peleando, por ejemplo, por recuperar los recursos que perdimos durante la gestión del ministro Massa". Sadir confirmó que con "Mendoza y Corrientes, y creo que otras provincias también lo hicieron, hemos llegado a la Corte Suprema reclamando los fondos de educación y transporte, y veremos cómo evolucionan esas presentaciones". El gobernador detalló que al perder el Fonid, perdimos unos $700 millones por mes, con el recorte de los subsidios de transporte, en números redondos, son unos $1.000 millones por mes, la Nación recortó 500 y la Provincia seguimos poniendo 500, pero lo que falta genera los problemas existentes. Las empresas estaban cómodas en un momento, pero ahora tendrán que encontrar la vuelta para que todo funcione, especialmente pensando en los pasajeros". Referido a la pérdida del Impuesto a las Ganancias, "hablamos de $50 mil millones, casi un mes de coparticipación. Es como recibir en vez de doce meses sólo once".

Al entrar en detalle acerca del Plan de Emergencia, reiteró: "Es muy importante. Pero no significa despidos de nadie, pero sí poner límites a los ingresos, en la Provincia que ya tiene más de 65 mil empleados, más los 20 mil de los municipios. Si se hacen ingresos deben ser en unidades claves que realmente necesiten". Destacó también que la nueva estructura energética, en la cual Cammesa, que hoy compra y vende la energía que producen las provincias, podría desaparecer, nos obligará a replantear nuestro producto; tener presente la cuestión del ambiente que tenemos que abordar; esta ley de emergencia también nos permitirá revisar, por ejemplo, las asignaciones de los recursos provenientes de los Ingresos Brutos". En otro momento del diálogo, Sadir reconoció que si bien las regalías del litio y de los minerales, en general, han bajado porque bajaron los precios internacionales, siguen generando recursos importantes. "Cannava también es una empresa que está creciendo y abordando la posibilidad de exportaciones de sus productos, aceites medicinales, la flor y otros". También adelantó buenas perspectivas a través de las zonas francas y del Parque Industrial de Perico.

Consultado acerca de la imposición a los municipios de adherir a la Ley de Emergencia una vez aprobada, aclaró: "Los municipios tiene la facultad de adherir o no. No habrá sanciones si no lo hacen, pero para ellos también será una herramienta que los ayudará a resolver sus situaciones financieras complejas, que todos las tienen, como obras paralizadas, juicios y otras. La idea es seguir trabajando, esto es dinámico, sobre todo por la inflación que aunque está bajando, sigue".