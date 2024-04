Los casos de dengue ya suman 4.862, con 4 muertes

Jujuy suma en lo que va del año 4.862 casos de dengue, entre los cuales hay 4 fallecidos, en tanto que la tasa de letalidad es del 0,08%.

Así lo informaron ayer los ministros de Salud, Gustavo Bouhid, y de Educación, Miriam Serrano, en una conferencia que se transmitió vía streaming desde Casa de Gobierno, y de la que también tomaron parte el diputado Omar Gutiérrez, presidente de la comisión de Salud Pública de la Legislatura, y la subsecretaria de Atención, Promoción y Prevención, Fabiana Vaca.

Los funcionarios también destacaron que los casos de dengue todavía están en ascenso en Jujuy, es decir que no se llegó al pico de contagios, con dos serotipos de la enfermedad, 1 y 2 (en el país también está el 3). Señaló que actual cantidad de casos no es la más importante en la historia de la provincia, pero si la nacional, donde ya hay 230 mil contagios con 161 muertes.

Asimismo, remarcaron que los casos se dan en todos los grupos etáreos y que no hay prevalencia de géneros.

Bouhid destacó que más del 90% de los casos registrados en la provincia se dio en forma leve, y que los principales lugares donde hay transmisión de la enfermedad son San Salvador de Jujuy, en los barrios Punta Diamante, Malvinas, San Pedrito y Alto Comedero, Perico, Monterrico, El Carmen y Libertador.

Por su parte, Serrano señaló que el Ministerio de Educación se suma a la campaña de prevención con información del Ministerio de Salud, creando un comité operativo con otras áreas del Gobierno provincial. Dicha cartera, detalló, va a fortalecer todas las acciones de difusión y divulgación en los estudiantes, para que con otros contenidos didácticos se mejore la prevención y el manejo la enfermedad.

También expresó que se va a trabajar en el descacharrado en las escuelas y otros sitios, y se fumigará en los lugares que determine Salud.

"Vamos a trabajar en el área socio educativa, con el acompañamiento de los padres y de toda la comunidad que nos puedan ayudar", indicó Serrano.

Proliferación por el clima

Como médico infectólogo, el diputado Gutiérrez señaló que esta vez los contagios no se están centrando en las provincias del NEA y NEA como anteriormente ocurría, sino en la región Centro del país debido a que el cambio climático propició la proliferación del mosquito Aedes Aegypti. También indicó que el mosquito está en los domicilios y sus alrededores, no en el campo, en los yuyos, o los charcos de agua, ya que necesita que los recipientes con el líquido elemento tengan paredes rígidas para dejar los huevos. Destacó que el descacharrado sigue siendo la herramienta más eficaz para eliminar los contagios, a pesar de la existencia de la vacuna que todavía no está incorporada al calendario nacional. “Descacharrado no es eliminar los residuos”, acotó, reiterando que los contagios no se dan de persona a persona, ya que necesitan la intermediación del mosquito, que no es el que zumba cerca de los oídos. También resaltó que la transmisión del dengue no es instantánea, que los insecticidas solo eliminan parte de la población adulta del Aedes, y la fumigación no evita un brote de la enfermedad.