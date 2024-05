“Al peronismo le falta autocrítica y no veo voluntad de hacerla”

Oscar Agustín Perassi, técnico químico industrial, exgobernador de Jujuy 1994/1995, visitó "El Pulso de la Semana". Recordó anécdotas de su vida política y gremial, realizó interesantes revelaciones de la misma y concluyó con un desafío a la reorganización del peronismo. Llegó a Palpalá en 1974 para trabajar en Altos Hornos Zapla. Allí estuvo 18 años en tareas de laboratorio, laminación, fabricación de aceros especiales. Siempre como supervisor de turno. "Fabricábamos lingotes, para el ejército, para los tanques, aceros inoxidables, pero la política nacional trajo la privatización, a pesar de que Menem dijo que no se iba a privatizar. Para colmo los que la compraron no pagaron nada. Zapla había sido una decisión geopolítica, y a empresas como esas hay que subsidiarlas, aunque el actual Presidente diga que no. Palpalá, Puesto Viejo, Zapla, Palpalá y Centro Forestal crecieron con AHZ y después sufrieron muchísimo. Algunos hablan de reactivar, yo creo que ya es imposible", lamentó Perassi.

Ya en el terreno político en su diálogo con Carlos Ferraro, conductor del ciclo del streaming de El Tribuno, el "Gringo" Perassi evocó: "En el año 83 me afilié al PJ, había que apoyar la fórmula Snopek/Cabana y en el '85 comencé en Asimra (Asociación de Supervisores de la Industria Metalúrgica de la República Argentina), pero a la gente de Zapla no le gustaba que mezclara lo gremial con lo político. Ya en el '88 apoyé la candidatura de Rubén Daza en la interna uninominal en la que les ganamos a los candidatos de Snopek y de De Aparici, éramos fuertes y Daza entró como diputado. El ingeniero (Carlos Snopek) -siguió recordando- tenía 'dos pollos', Guillermo López Salgado y yo. Se aprobó la Ley de Lemas y un día en Forestal nos encontramos, y le confirmé que iba a acompañarlo. Eso fue un sábado y al día siguiente falleció en aquel accidente de Chucalezna. El lunes íbamos a juntarnos para hablar de modificaciones al pliego de la licitación de Zapla que ya estaba en el Senado. Pero ahí quedó todo. Al final se armaron dos listas y en la del Moreju entramos tres diputados 'Toto' Arnedo, Pedro Lozano y yo de tercero. Ahí comenzó mi tarea parlamentaria". Y ya en 1993 tras la renuncia de Roberto Domínguez y Carlos Ficoseco, la Legislatura lo eligió gobernador para completar esos mandatos.

En otro momento, con nostalgia y un dejo de dolor recordó: "Luego el Justicialismo perdió las elecciones para convencionales constituyentes el 10 de abril de 1994, aunque fue pareja, sacamos dos convencionales cada uno, nos ganaron Fuerza Republicana, el Radicalismo y el MPJ, salimos cuartos y últimos. Hoy el 99% de los jujeños especialmente los jóvenes, no saben todo lo que se vivió ni la historia de esa época. En el 2007, conformamos Primero Jujuy con Carlos Daniel Snopek, Carlos Haquim, Lilo Quintar. Pensábamos que el gobierno de Eduardo Fellner no iba por el camino correcto, muy subordinado a políticas nacionales. Apareció un 'poder extra' que aquí en Jujuy era Milagro Sala, que venía desde la Nación y no era bueno para Jujuy. Las instituciones tienen que ser respetadas, la Constitución tiene que estar siempre vigente y ya no era así", definió Perassi. "Y en la primera elección no ganamos por apenas 10 mil votos. Entonces no hubo posibilidades de evitar el quiebre del peronismo", reconoció, "y a mí me quisieron jubilar", bromeó.

EXGOBERNADOR | PERASSI COMPLETÓ EL MANDATO CARLOS FICOSECO EN LOS º90.

Mirando el panorama del PJ hoy, el exgobernador señaló: "Todo está muy complicado. Yo fui, soy y seguiré siendo peronista, el PJ es una herramienta y no cobija a todo el peronismo, hay mucha gente peronista que jamás fue afiliada. El partido fue perdiendo vigencia, muchos principios se dejaron de lado. Además no hay una renovación dirigencial que pueda conducir el PJ o la Provincia. Y no es una cuestión de edades. Cuando hablas de renovación te dicen acá estamos los jóvenes, pero esos jóvenes a veces tienen más mañas que los viejos. En el Justicialismo local como nacional, no hay una autocrítica. Si hubieran hecho las cosas como la gente necesita, no hubiera surgido estas alternativas de hoy. Los que se fueron en el 2019, fue un gobierno horrible, tienen que reconocer errores. La gente lo sabe y lo demostró con el voto. La misión de Massa era heroica, ¿cómo iba a llegar a la presidencia con la carga que tenía?".

Consultado acerca de su paso y su salida del gobierno de Cambia Jujuy, Perassi: recordó: "Cuando tomás decisiones, hay quienes dicen ¿por qué te vas, y otros, por qué no te fuiste antes?. Desde la función se pueden hacer muchas cosas por la gente y yo hice esas cosas, pero siempre hay algo que te hace estallar. En mi caso fue en el 2016 cuando Gerardo Morales quiso cambiar la Constitución para modificar el artículo de la rereelección. Yo históricamente había estado en contra, y en el 2005 cuando lo querían postular a Fellner dijo que no estaba bien, que un mandato puede ser insuficiente, dos son más que suficientes. Le dije lo mismo a Gerardo y él me dijo que estaba de acuerdo, pero tiempo después entre gallos y medianoche, me entero que en realidad iban a impulsar eso. Creo que aporté un granito de arena porque puse el tema en el tapete. El 75 por ciento de la gente no quería la rereelección y finalmente tuvieron que modificarla sin 'rere', y sacaron esta Constitución que es la Constitución de un sector de Jujuy, no del pueblo de Jujuy", reveló quien fue ministro de Gobierno de aquella gestión. Después me fui o me fueron, yo hice declaraciones y no es que no sabía lo que iba a pasar. Y siguió el gobierno radical, yo digo que es un gobierno radical, con algunos furgones de cola que todavía están".

"Desde el 2011 fundamos el partido Gana Jujuy y seguimos trabajando", continuó. "Y el año pasado entendimos que el mejor candidato a Presidente era el cordobés Juan Schiaretti. Todavía lo seguimos creyendo. Las razones son la experiencia, la trayectoria, y demostró ser un buen gobernador con las cualidades para conducir el país. Nosotros no fuimos kirchneristas nunca y el PJ estaba manejado por ellos, no nos quedaba, sabíamos también que lo de Massa era imposible. Si hubiera renunciado al ministro hubiera sido más fácil. Hoy todavía no hay opciones, dicen que se vaya Milei y si se cae Milei, ¿qué?. En Jujuy también al PJ falta la autocrítica, tiene que hacerla y me parece que no hay voluntad de hacerla. Creo que no está funcionando a la altura de los tiempos y de lo que espera la gente. Quieren hacer política tradicional cuando todo ha cambiado. Ni hablemos de la división que hay y de las enemistades que hay, muchas de ellas irreconciliables. Creo que no todos tienen vocación de servicio". Consultado si con este panorama, habrá radicalismo para rato, dijo: "No sé, en la época de Fellner decían 'nos quedamos 20 años'. Éstos dicen lo mismo, pero tras una muy buena elección, hicieron otra muy mala. Todo puede cambiar. Siempre hay un desgaste natural y otros antinaturales, como le pasó a Gerardo, cuando se metió en camisa de once varas".

CAF: ¿Si el peronismo, sus dirigentes o sus interventores, levantan el teléfono y te dicen, Perassi, conversemos?

OAP: "Y yo voy a ir. Hay que conversar. Yo le debo todo al peronismo de Jujuy. Hice una carrera política gracias al peronismo. El diálogo siempre tiene que existir".

