Fernando Fabián Zarzoso, el héroe de los sampedreños

Hay fechas que marcaron para siempre el corazón de los argentinos, Malvinas, la guerra que dejó una herida abierta en miles de hogares y como todo conflicto bélico, trajo lamentables consecuencias, como el hundimiento del ARA General Belgrano, donde perdieron la vida soldados de nuestra Patria, muchos de ellos recién se habían enrolado para cumplir con el servicio militar. Hoy toca desentrañar una nueva historia, la del héroe sampedreño Fernando Fabián Zarzoso, justicia es recordarlo, justicia es no olvidar su nombre y justicia es mantener viva en la memoria la historia de todos nuestros héroes, para que las nuevas generaciones conozcan la verdadera historia.

Fernando Fabián Zarzoso nació en San Pedro de Jujuy, el 26 de marzo de 1963, y llegó a llenar de vida el hogar de sus padres Alfonso Zarzoso Lisdero y Gloria del Carmen Gómez. La Escuela Provincial N° 2 "Domingo Teófilo Pérez" se ofreció generosa para enseñarle las primeras letras. En sus aulas, concluyó sus estudios primarios. Luego, la adolescencia lo encontraría en su querida Escuela Nacional de Comercio "Dr. José Ingenieros", formando parte de la Promoción 1980.

Habiendo concluido sus estudios secundarios, un nuevo camino se abría ante sus ojos y partió con destino a San Miguel de Tucumán para iniciar sus estudios terciarios. Cursaba el primer año de analista programador, cuando recibió la cédula de llamado para cumplir el servicio militar obligatorio, un 24 de septiembre de 1981. Para no interrumpir sus estudios, solicitó la prórroga pero no le fue concedida.

El 2 de febrero 1982, junto a otros jóvenes jujeños, entre ellos otro héroe sampedreño Roberto Enrique Sancho, orgulloso de poder servir a su patria, partió desde San Salvador de Jujuy rumbo a la Base Naval de Puerto Belgrano, en Punta Alta, Bahía Blanca. El 26 de marzo de 1982, Fernando había cumplido 19 años, el confinamiento propio de la situación bélica le impidió comunicarse con su familia. Sintió desazón y soledad pero a media mañana, llegó el regalo esperado, la carta tan ansiada en la que sus padres le dieron la fortaleza necesaria para cumplir con el nuevo desafío al que había sido llamado. También, llegaron telegramas de tíos y amigos.

El martes 13 de abril de 1982, el Crucero Belgrano zarpó de la base. Fernando escribió a su familia desde Ushuaia, sus palabras anticipaban de alguna manera lo que el destino le tenía deparado, tal vez fue una premonición, "pase lo que pase, no me olviden nunca". Pese a la desolación que sentía, Fernando intentaba reconfortar a sus padres, "no miren la televisión, no escuchen la radio, todo va a salir bien, hay que tener fe, mucha fe". Ese fue el último pedido que les hizo.

Y llegó aquel fatídico día, fue el 2 de mayo de 1982, cuando toda la patria lloró por la cruel saña del enemigo que sin razón atacó el ARA General Belgrano, en una zona considerada de exclusión. La explosión provocó el hundimiento casi inmediato del crucero. Los sobrevivientes relataron los trágicos momentos que vivió toda la tripulación, corriendo desesperadamente para aferrarse a la vida que se desvanecía en las frías aguas del Atlántico Sur. Fernando y muchos otros, un total de 323 soldados, quedaron para siempre como fieles guardianes sellando con su sangre la potestad de la patria.

No hay palabras que alcancen a describir el dolor que en su familia se hizo eterno. Su cuerpo no fue encontrado, pero una partida de defunción extendida por el Registro Civil de la ciudad de Ushuaia hace constar el lugar, fecha y hora del infausto hecho. El intendente municipal y un representante del Ejército comunicaron el fallecimiento a sus familiares, entregándoles una nota de la Armada Argentina, fechada el 11 de mayo de 1982.

Honras al héroe

Post mortem, Fernando Fabián Zarzoso recibió el Diploma del Honorable Congreso de la Nación a los Combatientes Ley 23.118, Medalla de la Nación Argentina al Muerto en Combate y Medalla del Congreso de la Nación a los Combatientes. La Municipalidad de San Pedro de Jujuy, mediante Ordenanza N° 88/88, Decreto N° 73-OP-88 y 3141-OP-88, impuso el nombre de Fernando Fabián Zarzoso a una calle del barrio Patricios Nuevo. La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, mediante Ordenanza N° 502/84, impuso el nombre de Fernando Fabián Zarzoso a una calle del barrio Malvinas Argentina, a fin de honrar su nombre. Su nombre figura en el Monumento a los Caídos en Malvinas, en plaza San Martín, Buenos Aires.

El Servicio de Hidrografía Naval designó con los apellidos de los 323 héroes del Crucero General Belgrano a accidentes geográficos de las Islas de Los Estados, esta realización significó perpetuar cada nombre a través de las cartas de navegación oficiales.

La Asociación Amigos del Crucero General Belgrano descubrió una placa en el mural que contiene los 323 nombres en el Monumento a los Caídos en el Crucero, que se encuentra en el Parque Centenario. El presidente de la Nación argentina, por decreto N° 342, de fecha 10 de marzo de 1995, confirió a Fernando Fabián Zarzoso el grado de cabo segundo, concediendo los derechos que por este título corresponden a partir del 2 de mayo de 1982, el cual fue expedido el 17 de noviembre de 1995. Con el paso de los años, se fueron sumando distintos homenajes en su ciudad natal. Ante el surgimiento de nuevos centros poblacionales, a un barrio ubicado en el acceso sur, se le impuso el nombre del recordado héroe. Las escuelas primarias y secundarias y distintas instituciones continúan manteniendo viva su memoria y la de nuestros héroes sampedreños, estrechando en un abrazo a sus familiares y a los veteranos de guerra, cada vez que el calendario patrio nos susurra el nombre de Malvinas.