Marcha por el Día del Trabajo y rechazo a la Ley Bases

Bajo el lema "La Patria no se vende", la Confederación General del Trabajo (CGT) regional Jujuy llevó a cabo ayer una movilización en el marco del Día del Trabajador y en oposición a las medidas impulsadas por el presidente Javier Milei.

Bajo el lema "La Patria no se vende", la Confederación General del Trabajo (CGT) regional Jujuy llevó a cabo ayer una movilización en el marco del Día del Trabajador y en oposición a las medidas impulsadas por el presidente Javier Milei.

Tras su media sanción en la Cámara de Diputados, el movimiento obrero volvió a la calle para cuestionar la reforma laboral y el conjunto del proyecto de "Ley de Bases". Y la provincia fue parte de las medidas de fuerza que tuvo lugar ayer en distintos puntos del país.

La medida de fuerza fue acompañada por manifestantes de los diferentes sindicatos con una movilización en el centro capitalino. Suetra, Uocra, Sadop, Apunju, UDA, Atsa, Sutep, Luz y Fuerza, Centro de Empleados de Comercio, el sindicato de Camioneros fueron algunos de los gremios que apoyaron esta jornada de lucha.

En ese sentido, Ramón Neyra, secretario general de Uocra, habló con El Tribuno de Jujuy y explicó que esta movilización es "por todo lo que pasó en la Cámara de Diputados, directamente están cargando a los trabajadores y estamos muy dolidos".

Luego agregó que fue "un día tristísimo en particular con la paralización de obras que nos tiene preocupados y hoy (por ayer) tuvimos un día de lucha con todos los compañeros de la CGT regional Jujuy".

También reconoció que llegaron varios colectivos desde el interior como ser de Perico, San Pedro de Jujuy y Ledesma para estar presentes en esta jornada de lucha.

Los trabajadores de la construcción desde hace tiempo están en conflicto por la paralización de la obra pública y hasta ahora no hay respuestas concretas. "A pesar de que fue el Día del Trabajador, no nos queda de otra que salir a demostrar fortaleza y decirles no a estas leyes de Milei", dijo el titular del gremio que posee 8 mil desocupados en la provincia.

Neyra advirtió que seguirán en alerta a lo que pueda suceder a los próximos días porque "si bien estamos con el direccionamiento nacional, vamos a esperar las medidas que se lleguen a tomar en la provincia porque ya tuvimos algunas reuniones, pero queremos que nos den una respuesta favorable para saber concretamente lo que se viene".