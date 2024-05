Taxis de radiollamada buscan nuclearse en una aplicación

Ante una brusca disminución de la plaza de pasajeros por la actualización de sus tarifas y la proliferación del transporte ilegal es que un grupo de propietarios y taxistas del servicio de radiollamada busca modernizar su sistema de transporte a través de la implementación de una aplicación.

Así lo adelantó a El Tribuno de Jujuy Mónica Bertolone, referente del sector, quien además se refirió a la difícil situación por la que está atravesando el rubro y a las estrategias que se están aplicando para aliviar el bolsillo de sus clientes.

"Tanto choferes como titulares nos unimos para manifestar nuestra preocupación sobre el ingreso de Uber que, sumado a la proliferación del transporte ilegal, está matando al servicio del taxi. Por esto que creemos que debemos modernizar nuestro sistema para brindarle un mejor servicio al usuario a través de una aplicación, del mismo modo que funcionan las ya existentes", explicó la taxista.

Detalló que el objetivo de nuclearse en una plataforma requerirá de pruebas piloto con distintas aplicaciones para encontrar la más adecuada para el funcionamiento en la provincia, priorizando siempre que brinde seguridad al usuario. Y aclaró que se tratará de una aplicación exclusiva para taxis de radiollamada con habilitación del municipio y no así para vehículos particulares.

Respecto a la postura del municipio capitalino frente a esta iniciativa, Bertolone destacó que se mostraron predispuestos a apoyar al sector y adelantó que el martes mantendrán una reunión el presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar, para presentarle una aplicación que a primera vista traería muchos beneficios tanto para usuarios como para choferes.

Esta reunión podría ser clave para allanarle el camino a esta iniciativa que, dicho sea de paso, requerirá de una gran inversión por el alto costo que tiene hacer uso de este tipo de aplicaciones.

"Toda aplicación es paga, pero es una inversión que tenemos que hacer para poder modernizar el sistema. Trabajar en el taxi siempre es una inversión que hacen tanto los choferes como los titulares, pero la gente no lo nota", exclamó.

"Transporte ilegal"

La taxista expresó además su preocupación por el fuerte impacto que está teniendo la situación económica actual en cuanto a la reducción de la demanda de sus servicios y la proliferación del transporte ilegal que absorbió gran porcentaje de sus pasajeros por aplicar tarifas mucho más bajas.

"El hilo se corta por lo más fino y lamentablemente el transporte es lo que más se resiente en la economía de una familia, porque está aumentando la luz, el gas y todos los impuestos, pero no así los sueldos, por lo que se empieza a dejar de lado servicios como el taxi", explicó en cuanto a la situación en general.

En detalle, se refirió a los últimos aumentos de la tarifa del taxi de radiollamada que provocó una significativa merma de la demanda del servicio, debido también al surgimiento de transportes ilegales.

"Estamos atravesando por una situación muy mala. Es que hace años estamos invadidos del transporte ilegal que todavía no hemos conseguido erradicar, ya que lamentablemente la sociedad, por necesidad, hace uso del mismo por ser más barato, pero poniendo en riesgo su seguridad y su vida porque un auto particular no tiene seguro contra terceros transportados como nosotros", cerró.

Descuentos del 10% y hasta el 20%

Ante el contexto actual que caló hondo en los bolsillos de los trabajadores del volante es que muchos, algunos nucleados en distintos grupos de Whatsapp, ofrecen descuentos por pagos en efectivo para hacer más accesible este servicio en medio de esta crisis económica que los dejó relegados entre las prioridades cotidianas.

Como los aumentos de las tarifas están establecidos por ordenanza municipal, es decir no se pueden revertir, para recuperar la plaza de pasajeros los taxistas están aplicando descuentos que van del 10% hasta el 20% dependiendo las distancias y algunos con la única condición de recibir el pago en efectivo.

Tal es el caso de un grupo de taxis que comparte: “Promoción! Por la suba de la tarifa ahora todos los viajes tienen descuento de 10%! Si superan los $8.000, descuento del 20%! Siempre a favor de los pasajeros. (Promoción válida sólo en efectivo.) Si no le realizan el descuento reclame inmediatamente a un administrador”. Es que, por ejemplo, con el nuevo cuadro tarifario un viaje con tarifa 1 desde la terminal de ómnibus “General Manuel Eduardo Arias” hasta Reyes tiene un costo de aproximadamente $12.000 mientras que el pasaje a la ciudad de La Quiaca, $16.000. Una diferencia abismal en cantidad kilómetros pero no así en el costo.

Sobre la respuesta del usuario, la taxista Mónica Bertolone indicó que la gente lo agradece y es en esta misma línea de cuidar a sus pasajeros es que están en busca de modernizar el servicio a través de una aplicación.