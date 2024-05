Lleva diez años rescatando animalitos de la calle

Kasandra Doria lleva diez años cuidando y buscando hogares para mascotas abandonadas. La proteccionista comentó a El Tribuno de Jujuy que esta iniciativa de rescatar animalitos de la calle empezó cuando ingresó como voluntaria del "Hogar San Roque" con Gabriela Baduzzi y gracias a ella aprendió a querer más a los animales.

Pero fue su padre quien la inspiró desde niña. "Mi papá era peluquero del Regimiento 20 y en ese tiempo andaba la perrera entonces mi papa rescataba a los perritos, así que por ende tenía muchos perros y conejos en la casa. Después de fallecer mi papá, cuando tenía 19 años me fui a alquilar y no me permitían alquilar con animalitos. Pero siempre me hice la promesa de que algún día los iba a poder ayudar", recordó.

Hoy en día brinda refugio en su domicilio del barrio Alto Comedero a 25 canes rescatados de la calle. "Llegué a tener 50 perritos, pero los fui dando en adopción, otros perritos llegaron tarde a mi vida porque ya eran abuelitos y les di la calidad de vida que les quedaba, algunos vivieron pocos años y se fueron porque ya estaban muy enfermitos, pero supieron lo que era la felicidad y el calor humano", aseguró.

Señaló que para poder sustentar a los animalitos vende ropa de medio uso en la feria, todo lo que ella realiza es a pulmón con la ayuda de personas que colaboran con dinero o alimento.

"Cuando tengo que cocinarles tengo que comprar entre 5 a 7 paquetes de arroz por día, más el puchero. Hay días que comen alimento, pero no todos los días ya que no me rinde el alimento, gracias a Dios hay personas que me colaboran con alimento, me donan colchones para los perritos. Ahora que se viene el invierno, también me donaron cuchas para algún refugiado que necesite".

Con respecto a las adopciones expresó que para entregar un perrito lo primero que se hace es explicarle al adoptante de que lo entrega con un periodo de 7 a 10 días. Una vez cumplido ese plazo y que ella ve que el perrito o gatito se acostumbró recién realiza el contrato de adopción y posteriormente un seguimiento. "Si es perro, perrita o gatitos que van a adoptar yo se los entrego esterilizada", aclaró.

También manifestó que disminuyeron las adopciones y que hay muchos perritos en la calle. "La gente no entiende que el tema de la castración es muy importante y les es más fácil abandonar a un animalito que hacerlo castrar. Lamentablemente no hay manera de concientizar a la gente de que no debe abandonar, tiene que esterilizar a sus animales tanto hembras como machos", enfatizó.

Al finalizar dijo que cuando ve "un perrito abandonado en la calle tengo un sentimiento de bronca, de impotencia, pero mi único objetivo es levantarlo, traérmelo a mi casa, y cambiarle la vida. No compren perros lo mejor que pueden hacer es adoptar y castrarlos, así se acabaría un poco el tema del abandono de tantos animalitos que sufren en la calle", recomendó.

Kasandra Doria solicitó colaboración a la comunidad para poder comprar alimento balanceado y elementos de limpieza. Los interesados podrán hacerlo ingresando al Facebook "Huellitas callejeras", "Kasandra Doria" o enviar recursos al CBU 0000007900272035874019.