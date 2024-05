En hospital de Salta, a jujeña le facturaron la atención médica

Una jujeña que reside en Salta hizo una denuncia pública sobre la difícil situación que está atravesando debido a que el hospital "San Bernardo" de la vecina capital provincial le cobró una cirugía que le realizaron, siguiendo la normativa que rige para extranjeros, según la presentación que hizo.

La inusual situación se conoció a través de medios salteños que entrevistaron a la hermana de la paciente, quien explicó que ambas son jujeñas y que por cuestiones de estudio y trabajo alquilan y residen en Salta desde el 2016, y que debido a las mudanzas constantes no cambiaron su domicilio en el DNI a la vecina provincia. Esto fue lo que alegaron en el nosocomio público, cuando una de ellas concurrió por una urgencia que derivó en una cirugía y se le facturó los servicios de salud recibidos.

El cobro se enmarcó en la normativa que aplicó el Gobierno de Salta, hace varias semanas atrás, en la que definió cobrar la atención en hospitales públicos a las personas extranjeras con residencia transitoria en esa provincia. Si bien se pensó en avanzar hacia la misma medida con personas de otras provincias, aún no está especificado en el Decreto de Necesidad y Urgencia emitido.

Yanet, hermana de la paciente, contó que el pasado domingo su hermana sintió dolores estomacales muy fuertes y que decidieron asistir al hospital "San Bernardo". Al llegar, determinaron que se trataba de una urgencia y decidieron intervenir quirúrgicamente a la paciente. A la joven le realizaron los estudios, análisis y radiografías y determinaron que se trataba de un caso "raro", porque se le creció el intestino y se enredó, y eso le provocó dolores. Al día siguiente tuvieron que operarla nuevamente.

Luego, Yanet contó que pasó el encargado de las finanzas del hospital y les informó que tenían que pagar todo lo realizado porque no residían en Salta. A su vez, explicó que "no les dio un monto específico" y tampoco pueden saberlo porque no se definió cuántos días más estará internada su hermana para la recuperación.

Si bien la joven comentó que sabe de la medida para los extranjeros, dijo que no sabía que aplicaba para los de otras provincias. También mostró su preocupación porque "no les alcanza para pagar" y el encargado de la cobranza les dijo que hagan una nota explicando la situación al gerente, pero que el debía entregarles la factura igual.