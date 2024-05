Las tasas que ofrecen los bancos en Jujuy

Más allá que llegar a fin de mes es un desafío en una mayoría de familias jujeñas que no llega a cubrir la canasta básica con lo que gana, en algunos hogares se mantenía con mucho esfuerzo un pequeño ahorro que se solía volcar tradicionalmente hacia los plazos fijos.

Ahora con la política adoptada por el Gobierno de Javier Milei de reducir las tasas de interés, esta modalidad de inversión pasa casi desapercibida, incluso en las aplicaciones y páginas de productos de las distintas entidades bancarias.

De los bancos que operan con sucursales en la provincia de Jujuy el BBVA tiene la mejor tasa para plazos fijos a 30 días con el 57% anual, incluso 7 puntos por encima del 50% anunciada el jueves por el Banco Central de la República Argentina (Bcra).

Mientras que en el banco Columbia es del 43%, en el banco Macro 42%, en el banco Galicia 41% al igual que en el banco Hipotecario S A. En el 40% de tasa anual para montos colocados a un mes se encuentran el banco de la Nación Argentina, el banco Credicoop Cooperativo Limitado, el ICBC (Industrial and Commercial Bank of China (Argentina), el banco Patagonia y el banco Santiago del Estero.

Según el listado de quienes informan sus tasas en la web del Bcra, el HSBC Bank Argentina se ubica en el 39% anual, el banco Santander Argentina en 38% y el banco Masventas en 37%.

Con estos porcentajes queda en claro que más allá de la libertad otorgada por el Bcra, los bancos tienden a seguir de cerca las fluctuaciones de la tasa de política monetaria.

Vale recordar que tras el salto cambiario de 118% del 13 de diciembre, que llevó el dólar oficial a los $800, se decidió una rebaja de la tasa directriz del sistema del 133% al 100% nominal anual. Y el 13 de marzo pasado hubo una nueva baja al 80%. El 11 de abril el Bcra recortó 10 puntos la tasa de interés de referencia del 80% al 70% nominal anual. La semana siguiente la redujo de 70% a 60% y el jueves pasado se desplomó al 50%.

Según analizan economistas nacionales el objetivo sería continuar con tasas reales negativas para seguir licuando stocks de pesos de la economía y que esos pesos pasen a financiar a la economía real. Incluso se estima que la tasa podría caer todavía más por lo que las variaciones en los bancos persistirán.

La opción en billeteras virtuales

Con este panorama, entre los pequeños ahorristas una alternativa vista con muy buenos ojos son las billeteras virtuales que otorgan rendimientos diarios del dinero depositado en la cuenta; con el atractivo no solo de que las tasas son mayores a las de los plazos fijos bancarios sino que no es necesario inmovilizar el dinero durante determinado tiempo y no hay mínimo de permanencia.

Como líder en beneficios para sus clientes se encuentra Prex con el 69,55% anual, seguida por Personal Pay con 67,8% (con extras según distintos niveles: 10% más en nivel 3, con consumos el mes anterior de más de $200.000; en nivel 2 es 7% más, con consumos de al menos $80.000).

En el caso de Claro Pay llega al 66%, Ualá 64,94%, Naranja X 63% con un tope de $400.000 y Mercado Pago 62,3%.

Estos porcentajes ya habían sido modificados, en descenso, pero pueden variar periódicamente según el aumento o caída de los instrumentos que componen los Fondos Comunes de Inversión (FCI). La excepción es Naranja X que remunera las cuentas pagando una tasa de interés, lo que tiene menos variaciones que los FCI.

Ante la coyuntura cambiante a nivel nacional en esta materia, el consejo para quienes optan por esta forma de inversión es realizar un seguimiento diario de la evolución de las tasas para saber cuál es el rendimiento más efectivo en cada momento, atentos también a que los titulares abren cuentas en distintas billeteras.