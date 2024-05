Preocupa el aumento de la deserción en educación privada

Gestión privada comprende: nivel inicial, primario, secundario, superior, técnico profesional, jóvenes y adultos y especial.

A poco más de dos meses de iniciado el ciclo lectivo 2024 empezaron a conocerse los datos estadísticos parciales en la educación de gestión privada donde la cantidad de chicos no escolarizados encendió las alarmas.

En primera instancia, cabe destacar que los datos analizados -proporcionados por la Dirección de Educación Privada- son parciales teniendo en cuenta que las instituciones educativas tenían como fecha límite de presentación de informes hasta el pasado martes por lo que las estadísticas todavía no corresponden a las 223 unidades educativas que conforman la totalidad de la gestión privada.

Entonces, partiendo de una muestra del 56% del total de las instituciones educativas se pudo contabilizar que este año ingresaron al nivel inicial 1.186 estudiantes, al nivel primario 886, al nivel secundario 1.647 y que los repitentes entre el nivel primario y secundario suman 226.

En este contexto, se registra también que son 946 los alumnos que decidieron dejar de estudiar en una institución privada, de los cuales solo 592 solicitaron pase a otros establecimientos privados quizá un poco más económicos o bien a otras instituciones educativas de gestión estatal y que los restantes 354, no solicitaron ningún pase. Y es este último dato el que resulta preocupante porque significa que son estudiantes que hoy no están escolarizados ni en gestión privada ni estatal.

"Este número que incluye a estudiantes de nivel primario y secundario (354) es alarmante por lo que se está estudiando y evaluando, incluso con las supervisoras porque debemos velar por la trayectoria escolar de todos los estudiantes ya que estos números ascendieron en este último tiempo. Y pese a que son datos parciales y por tanto provisorios, es un número alarmante que no se había dado antes y viene en ascenso y tiene variables", indicó Silvina Ricotti, directora de Educación Privada.

Explicó que es parte de la formalidad educativa que si un estudiante, por ejemplo, quiere dejar el colegio Del Salvador y quiere irse al Comercial N°2, tiene que pedir el pase en el Salvador. Y si ese estudiante dejó el colegio y no pidió ningún pase significa que no está yendo ni al Salvador ni tampoco a ningún otro privado ni a uno de gestión estatal. "Lo que significa en principio, que abandonó la escuela", dijo.

En lo que respecta a los 592 estudiantes que decidieron dejar la institución privada a la que iban para pasarse a otra también privada o bien a una estatal, indicó que esta cantidad de chicos ciertamente es "un poco mayor" en comparación con años anteriores pero que "no es mucha la diferencia".

Explicó que para analizar esta situación hay que tener en cuenta que venimos de una pandemia donde muchas familias sufrieron la pérdida de sus fuentes laborales y de familiares, por lo que desde la pandemia los colegios privados vienen sintiendo el impacto.

Consultada sobre cuál analizan que sea el motivo de la deserción escolar contestó que "son muchos los factores". "Lógicamente la crisis económica que estamos sufriendo, impacta ya que muchos estudiantes han elegido trabajar y colaborar con las familias. Y también hay que tener en cuenta que si bien desde el Ministerio (Educación) se procura todo el tiempo velar por estas trayectorias escolares, las familias a veces no acompañan, y eso también impacta y repercute".

En esta línea, advirtió que también se debe tener en cuenta que las cuotas de los colegios privados han subido dado que son muchos los factores que han influido, entre ellos, el impacto en la escala salarial.

Por último, consultada sobre cuáles serán los pasos a seguir por parte del Ministerio de Educación ante la gran cantidad de chicos que se registran al momento sin escolarización, Ricotti indicó que se procede a "una actuación articulada entre la Dirección de Educación Privada con las Direcciones de Nivel y las instituciones educativas y las familias, siendo las supervisoras de las Direcciones de Nivel las que se ocupan de hacer las averiguaciones pertinentes y pedir la intervención ya que la educación es obligatoria en los niveles inicial, primario y secundario y tenemos que velar por la trayectoria escolar de todos los estudiantes", concluyó Ricotti.

Advierten a tutores de nivel inicial



Desde la Dirección de Educación Privada instan a padres y tutores a consultar en su sitio web oficial el listado de las instituciones educativas incorporadas a la enseñanza oficial ya que no todas lo están y, de no tenerse en cuenta esta situación, terminará repercutiendo en la titulación del estudiante.

"En la provincia tenemos algunas instituciones, sobre todo jardines maternales y de infantes, que no están incorporados a la enseñanza oficial y están funcionando de manera irregular. Por eso le pedimos a los padres que antes de inscribir a sus hijos en este tipo de instituciones que ingresen a https://acortar.link/xUJ8l6 donde encontrarán la nómina de instituciones privadas incorporadas a la enseñanza oficial", indicó Silvina Ricotti, directora de Educación Privada.

En este sentido, destacó que el alumno que fue a una institución irregular, no solo no va a obtener su título y por ende no va a poder acceder al nivel educativo siguiente, sino que también con el tiempo la situación se convertirá para ellos en una frustración por las raíces que echaron ya en ese lugar y que luego tendrán que dejar para pasar a la legalidad.

Se trata de instituciones educativas que nunca pidieron la incorporación a la enseñanza oficial y pese a los controles están funcionando igual. También está el caso de otras que si solicitaron la incorporación pero por resolución se les declaró la caducidad de la incorporación por no cumplir con los requerimientos mínimos como edilicios, pedagógicos, contables, etc. que garanticen la trayectoria escolar.