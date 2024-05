“Sin la mentira viviríamos una relación violenta y confrontadora”

¿Por qué hay necesidad de hablar hoy de manipulación y dependencia? ¿Qué está ocurriendo en la actualidad en torno a estas situaciones?

En los últimos años se puso de moda hablar de una manera diferenciada de la manipulación. Por ejemplo, cuando en las redes sociales se habla de red flags (banderas rojas), el tóxico, etc., y es comprensible porque son maneras a través de las cuales las personas intentan comprender algunos eventos de la vida. Sin embargo, hay muchas cosas que valen la pena no reducirlas a esos términos, las realidades son mucho más complejas y uno desde la psicología necesita ofrecer marcos de respuestas. Por eso la necesidad de aclarar algunos temas, ayudar a la gente a identificar algunas cosas y a la vez desdramatizar otras.

El tema de manipulación y dependencia emocional sale por eso, porque fui recibiendo a través de mi actividad en las redes sociales, consultas al respecto y porque tengo muchos años trabajado en psicopatologías graves como psicosis, trastornos límites, trastornos de conducta alimentaria, etc., y en mi observación fui encontrando que los componentes de manipulación y dependencia forman parte, muchas veces, de esos mundos psicopatológicos pudiendo ser una presala a sufrimientos mucho más graves. Entonces, fueron estos los factores, por un lado, la desinformación que he sentido que hay al respecto, por otro lado, soy experto en terapia familiar, relaciones humanas y comunicación y por otro, mi trabajo en trastornos graves me ha llevado a observar que tal vez esto pasa mucho más seguido de lo que creemos.

¿En qué franja etaria es más frecuente detectar estas variables?

No vale la pena pensar en franja etaria en particular. Estas variables existen tanto en las familias como en las parejas. Es cierto que donde la gente le pone más interés o hace más foco es cuando uno está buscando una pareja porque es ahí donde está puesta toda la ansiedad y la preocupación, por eso nace pensar en jóvenes adultos, pero en realidad, no. Esa es una de las cosas que vale desmitificar, porque no se da solo cuando se está conociendo a alguien, sino que pasa en todas las familias, en todas las parejas y no siempre es tan nocivo como pensamos. Claro que nunca está bien, ni está bueno, pero no siempre tiene ese grado de nocividad que podemos pensar.

Antes nos asustaba una categoría que se llamaba Noviazgo adolescente violento, nos escandalizaba y nos ponía muy mal porque angustia ver a dos chicos de 16 o 17 años tratándose mal, y sí, estruja el corazón verlos a esa edad, pero en realidad pasa en muchas edades.

Es que la manipulación no es un acto en el que uno viene y te manipula. Tiene muchos grados y matices. Por ejemplo, a mis alumnos siempre les digo: imaginen a dos padres que todos los días tienen dificultades para que su hijo coma verduras. ¿Qué hacen? Aplican cientos de recursos para que su hijo las coma. Y a veces recurren a la manipulación, a la mentira, a veces a la extorsión. Es un modo relacional mucho más común de lo que creemos.

¿Entonces, la variante manipulación puede llegar a validarse en algunas situaciones pudiendo decir que está bien en determinados casos?

No, no se trata de si está bien o está mal. Para los psicólogos es determinar qué es lo que existe. La mentira es un ejemplo de manipulación, pero sin embargo es constante y es cotidiana. Y no digo que esté bien mentir, pero sí que en las relaciones humanas constituye un papel fundamental. Sin la mentira viviríamos una relación completamente violenta y confrontadora. Entonces no se trata si está bien o está mal, sino como psicólogos nos importa determinar qué es lo que ocurre en las relaciones y pensar qué tanto eso afecta a la salud de las personas.

Entonces tenés diferentes modos de manipulación, diferentes grados. Nos siempre es que alguien me engaña, me oculta, me miente. A veces pasa esto, por supuesto y se trabaja. Pero no es algo de lo que te puedas estar cuidando todo el tiempo.

¿Qué es lo que lleva a las personas a ser manipuladoras dentro de una relación?

No hay una respuesta única porque las motivaciones pueden ser muy diversas. Claro que sí existe el perfil psicopatológico antisocial narcisista, este perfil clínico sí existe, pero no es un perfil que se va a encontrar frecuentemente en la vida cotidiana. Se puede tener la mala suerte de encontrarse con alguien así, pero la mayoría de las personas con las que nos vamos a encontrar, más bien, son torpes emocionales o desconsiderados emocionales antes que manipuladores inteligentes y planificadores.

La gente tiende a pensar que todos sus ex son psicópatas narcisistas y en la mayoría de los casos no son. Pueden ser un tanto bobos, pero eso es otra cosa, sin llegar a ese nivel tan drástico. Por eso la necesidad de aclarar un poco y bajar ansiedades en el público enseñando a distinguir estas circunstancias.

Por lo general en las relaciones humanas siempre hay una lucha de poder y en la manipulación lo que cada uno de nosotros intenta es sacar el partido más beneficioso para uno mismo, eso lo hacemos todas las personas. Por ejemplo, cuando uno quiere ir a comer a un lugar y la familia a otro, empezamos a poner argumentos de porqué vale la pena ir a donde uno quiere, etc. Ojo a demonizar demasiado algo que puede ser dañino, pero no siempre tiene ese nivel de peligro. Y parte del trabajo de la psicología es armonizar estas cosas para no sentir, por ejemplo, que te vas a morir de colesterol si te comes un huevo. No funciona así.