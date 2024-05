Preocupa el cierre de registros del automotor

El reciente anuncio del Gobierno nacional sobre la eliminación del 40% de los 1.600 Registros de la Propiedad del Automotor del país generó inquietud en Jujuy. La medida, destinada a "reducir costos y eliminar trámites burocráticos", provocó preocupación por el posible impacto en el empleo y la estabilidad laboral de trabajadores que ya comenzó a afectarse.

El anuncio, realizado a través de un comunicado del Ministerio de Justicia, plantea el cierre del 40% de los Registros Automotores, comenzando por aquellos intervenidos durante más de dos años y una reducción del 30% del personal de la Dirección Nacional de Registros Automotor (Dnrpa), con un plan de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas.

La falta de claridad y definición oficial sobre estas medidas generó incertidumbre entre los trabajadores del sector. Jorge Jesús, presidente de la Asociación de Gestores de Jujuy, destacó la informalidad con la que se está brindado la información por parte del Gobierno, lo que generó preocupación y por ello el fin de semana se reunió con dirigentes de la entidad del país, con quienes coinciden en el desacuerdo sobre cómo se está llevando a cabo la medida en un organismo aún acéfalo a nivel nacional.

Explicó que el paro que se difundió a lo largo del país, en el caso de Jujuy surgió en algunos Registros impulsado por empleados "porque están teniendo problemas para solventarse" dijo, debido a que se trata de gestión privada que tiene empleados, cargas sociales, de servicios y el funcionamiento, aunque se trate de un servicio público.

"Pareciera que la mecánica del Ejecutivo nacional es asfixiarlos, no les aumentan sus comisiones y no es lo mismo un sueldo de este año a uno de hace seis meses atrás, entonces no lo están pudiendo sostener. Hay algunos registros que se están empezando a deshacer de empleados, otros que ya dijeron que iban a cerrar y otros que despidieron", explicó preocupado el referente gremial.

En San Salvador de Jujuy hay cuatro registros del automotor, además de otros en Libertador, San Pedro, Perico y La Quiaca, que podrían reunir un total de aproximadamente 30 empleados calificados, además de otros cinco registros de motovehículos.

Jesús enfatizó que la medida afectaría a personas con larga trayectoria laboral, muy bien calificada y que el Gobierno no está considerando las implicancias humanas de su decisión. "Hay una intención marcada de ir contra los registros, no todos son casta. Hay gente que tiene más de 30 años trabajando en un registro, que le falta edad para jubilarse, que si hoy salen al mercado laboral nadie los va a contratar. Nación no tiene en cuenta a las personas", dijo.

Además, cuestionó la justificación del Gobierno sobre la necesidad de reducir trámites burocráticos y gastos, señalando que los Registros aportan una cantidad menor en comparación con los impuestos provinciales y nacionales. Proporcionó un ejemplo concreto para desmitificar esta idea con base en un recibo real de ayer de una transferencia de un vehículo nuevo de un valor de 27.000.000 de pesos. Detalló que de un recibo de $1.600.000 que significó el trámite, $1.154.000 se lleva el Estado provincial que impuso un impuesto a los sellos, y para el Registro queda $451.316.

En relación con los posibles efectos económicos de la medida, Jesús explicó que los registros automotores contribuyen con un porcentaje menor de los ingresos totales, en comparación con los impuestos provinciales y nacionales. Lo hizo en alusión al mencionado ejemplo, cuyo monto superior al millón de pesos en un solo trámite sería muy significativo si se compara en proporción a la cantidad de aportantes monotributistas para llegar a esa cifra.

En ese sentido puso de relieve la importancia en el funcionamiento del sistema, que se reveló en la práctica cuando en pandemia se hizo volver a trabajar; a los empleados a los 33 días de declarado el aislamiento obligatorio, los empleados de los registros automotores fueron considerados como trabajadores esenciales, de modo que inclusive en Jujuy tuvieron varios empleados fallecidos.

Si bien El Tribuno de Jujuy quiso consultar en uno de los Registros seccional de esta ciudad sobre la situación actual al respecto, informaron que no están autorizados para hacerlo y que además no existe definición oficial de las medidas.

“La nueva modalidad podría afectar gravemente la seguridad jurídica”

Desde la Asociación de Gestores de Jujuy expresaron una serie de preocupaciones y críticas sobre otras implicancias que van más allá de la eliminación de gran parte de los registros del automotor. Buscaron aclarar algunos puntos controvertidos y plantear posibles escenarios que podrían surgir como resultado de estas medidas.

Su referente Jorge Jesús planteó la eficiencia del sistema actual, refutando la acusación de burocracia. Destacó en ese sentido que un trámite de transferencia de vehículos se completa en un plazo de 48 horas con comprobantes digitales, lo que sugiere una agilidad en el proceso. De hecho explicó que la implementación de un nuevo Registro Digital, que prometió el Presidente de la Nación para el 2 de mayo de este año, no solo no se cumplió sino que explicó que podría requerir más tiempo debido a la complejidad del sistema que lleva décadas en funcionamiento.

La preocupación por la seguridad jurídica es uno de los temas centrales que planteó. Cuestionó que los cambios propuestos podrían afectar gravemente la seguridad jurídica de las personas, especialmente en lo que respecta a la transferencia de vehículos. Advirtió que la eliminación de la cédula verde podría permitir que los vehículos circulen durante años sin transferirse, lo que podría generar problemas legales y de responsabilidad para los propietarios.

Además, señaló que la eliminación de la cédula azul y la VTV (revisión técnica vehicular) podría tener repercusiones negativas en la seguridad vial. Por ello explicó que estas medidas podrían hacer que los vehículos no cumplan con los estándares de seguridad necesarios, lo que aumentaría los riesgos en las rutas y podría afectar la seguridad de los ciudadanos. Por otro lado, explicó que cuando se habla de “nunca más cédula azul”, sería peligroso para Jujuy por tratarse de una provincia fronteriza. “Si me roban el auto, encaran para el Norte, ¿el policía qué va a decir?... todos tenemos la costumbre de guardar en la guantera del auto la cédula verde, por lo que el delincuente puede tenerla y pasar la frontera. Entonces atenta contra la seguridad jurídica”, explicó el presidente de la entidad.