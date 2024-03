Nikki Haley abandona la carrera presidencial tras su derrota en el "Supermartes"

Nikki Haley suspenderá su campaña presidencial hoy tras ser derrotada contundentemente en todo el país durante las primarias del Supermartes, según personas familiarizadas con su decisión, dejando a Donald Trump como el último gran candidato que queda para la nominación republicana de 2024.

Tres personas con conocimiento directo que hablaron bajo condición de anonimato por no estar autorizadas a hablar públicamente confirmaron la decisión de Haley antes de un anuncio suyo previsto para el miércoles por la mañana.

Haley anunciará su decisión en un discurso este miércoles), en Charleston, la principal ciudad de Carolina del Sur, el estado del cual fue gobernadora, según los diarios The Wall Street Journal y The New York Times. También la cadena CNN señaló que retirará su candidatura.

Haley, quien también fue embajadora ante la ONU durante la presidencia de Trump, fue la primera rival significativa del ex presidente cuando se lanzó a la carrera en febrero de 2023. Pasó la fase final de su campaña advirtiendo agresivamente al Partido Republicano en contra de apoyar a Trump, quien según ella estaba demasiado envuelto por el caos y los problemas personales como para derrotar al presidente Joe Biden en las elecciones generales.

Su retiro de las primarias permite a Trump centrarse únicamente en su probable revancha con Biden en noviembre. El ex presidente va camino de alcanzar los 1.215 delegados necesarios para hacerse con la nominación republicana a finales de este mes.

La derrota de Haley supone un golpe doloroso, aunque previsible, para los votantes, donantes y dirigentes del Partido Republicano que se oponían a Trump y a su ardiente política de “Make America Great Again” (“Hagamos a EEUU grande de nuevo”).

Era especialmente popular entre los moderados y los votantes con estudios universitarios, grupos que probablemente desempeñarán un papel fundamental en las elecciones generales. No está claro si Trump, que recientemente declaró que los donantes de Haley estarían permanentemente vetados de su movimiento, puede finalmente unificar a un partido profundamente dividido.

Pese a su retiro, Haley hizo historia como la primera mujer en ganar unas primarias republicanas. Venció a Trump en el Distrito de Columbia el domingo y en Vermont el martes.

Haley había insistido en que seguiría en la carrera hasta el Supermartes y recorrió el país haciendo campaña en los estados donde se celebraban contiendas republicanas. Al final, no pudo apartar a Trump de su camino hacia una tercera nominación consecutiva.

Los aliados de Haley señalan que superó la mayoría de las expectativas del mundo político al llegar tan lejos.

Inicialmente había descartado presentarse contra Trump en 2024. Pero cambió de opinión y acabó lanzando su candidatura tres meses después de que él lo hiciera, citando entre otras cosas los problemas económicos del país y la necesidad de un “cambio generacional.” Haley, de 52 años, pidió más tarde que se realizaran pruebas de competencia a los políticos mayores de 75 años, una crítica tanto a Trump, que tiene 77 años, como al presidente Joe Biden, de 81.

Su candidatura tardó en atraer donantes y apoyos, pero finalmente superó a todos sus otros rivales del Partido Republicano, incluido el gobernador de Florida Ron DeSantis, el ex vicepresidente Mike Pence y el senador Tim Scott, su compatriota de Carolina del Sur al que nombró senador en 2012. Y el dinero fluyó hasta el final. Su campaña dijo que recaudó más de 12 millones de dólares sólo en febrero.

Ganó popularidad entre muchos donantes republicanos, votantes independientes y el llamado “Nunca Trump”, a pesar de que criticó los casos penales contra él como motivados políticamente y prometió que, si era presidente, lo indultaría si era condenado en un tribunal federal.

A medida que la campaña se consolidaba, ella y DeSantis se enfrentaron en los primeros estados de votación por un lejano segundo puesto tras Trump. Ambos se atacaron mutuamente en debates, anuncios y entrevistas, a menudo de forma más directa que a Trump.

El hecho de que la campaña se centrara en la política exterior tras el ataque sorpresa de Hamas contra Israel en octubre inclinó la campaña hacia el lado de Haley, dándole la oportunidad de mostrar su experiencia en la ONU, vinculando la guerra a sus prioridades conservadoras en el ámbito nacional y argumentando que tanto Israel como Estados Unidos podrían verse vulnerables por lo que ella llamó “distracciones”.

Haley tardó en criticar directamente a su antiguo jefe.

Mientras hacía campaña por los primeros estados, Haley elogiaba a menudo algunos de los logros de Trump en política exterior, pero poco a poco fue insertando más críticas en sus discursos de campaña. Sostuvo que el hiperenfoque de Trump en el comercio con China le llevó a ignorar las amenazas a la seguridad planteadas por un importante rival de Estados Unidos. Advirtió de que un apoyo débil a Ucrania “solo animaría” a China a invadir Taiwán, un punto de vista compartido por varios de sus rivales del GOP, incluso cuando muchos votantes republicanos cuestionaban si Estados Unidos debería enviar ayuda a Ucrania.

En noviembre, Haley -una contable que había promocionado constantemente su campaña de austeridad- obtuvo el respaldo del brazo político de AFP Action. la poderosa red de los empresarios conservadores Koch. AFP Action bombardeó a los votantes de los primeros estados con correos y llamadas a las puertas, comprometiendo a su coalición nacional de activistas y fondos prácticamente ilimitados para ayudar a Haley a derrotar a Trump.

El nombre de Haley surgió como posible compañera de fórmula de Trump, y se dice que el ex presidente preguntó a sus aliados qué pensaban de añadirla a su posible candidatura. A medida que Haley parecía ganar terreno, algunos de los partidarios de Trump se esforzaron por mitigar la idea.

Aunque en un principio Haley se negó en redondo a descartar la posibilidad, durante su campaña en New Hampshire en enero dijo que ser “vicepresidenta de nadie” está “descartado”.

Después de que DeSantis abandonara la campaña tras la victoria récord de Trump en los caucus de Iowa, Haley esperaba que los votantes de New Hampshire se sintieran tan convencidos de mantener al ex presidente alejado de la Casa Blanca que acudieran a apoyarla en gran número.

“Estados Unidos no hace coronaciones”, dijo Haley en un salón de la VFW en Franklin, en vísperas de las primarias de New Hampshire. “Mostremos a toda la clase mediática y a la clase política que tenemos un plan diferente en mente, y mostremos al país lo que podemos hacer”.

Pero perdería New Hampshire y luego se negó a participar en los caucus de Nevada, argumentando que las reglas del estado favorecían fuertemente a Trump. En su lugar, se presentó a las primarias del estado, que no contaban para ningún delegado de cara a la nominación. Aun así, quedó en un lejano segundo puesto tras “ninguno de estos candidatos”, una opción que Nevada ofrece a los votantes insatisfechos con sus opciones y que muchos partidarios de Trump utilizan para oponerse a ella.

Durante mucho tiempo había prometido ganar Carolina del Sur, pero se retractó a medida que se acercaban las primarias. Recorrió el estado que la eligió gobernadora en dos ocasiones en una gira en autobús, celebrando actos más pequeños que los menos frecuentes mítines de Trump y sugiriendo que estaba mejor preparada que él para vencer a Biden.

Perdió Carolina del Sur por 20 puntos y Michigan, tres días después, por 40.

AFP Action, de los hermanos Koch, anunció tras su derrota en Carolina del Sur que dejaría de organizar su campaña.

Pero al permanecer en la campaña, Haley atrajo suficiente apoyo de los votantes de los suburbios y de los que tienen estudios universitarios como para poner de relieve las aparentes debilidades de Trump con esos grupos.

Haley ha dejado claro que no quiere ser vicepresidenta de Trump ni presentarse en una candidatura de un tercer partido organizada por el grupo Sin Etiquetas. Deja la carrera con un perfil nacional elevado que podría ayudarla en una futura carrera presidencial.

En los últimos días, se ha retractado de su promesa de apoyar al eventual candidato republicano, exigida a cualquiera que participe en los debates del partido.

“Creo que tomaré la decisión que quiera tomar”, dijo a “Meet the Press” de la NBC.