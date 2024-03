La Quiaca, unida por la Verdad, Memoria y Justicia

Ayer por la tarde, al igual que en cientos de ciudades del país, los quiaqueños recordaron a las víctimas de la última dictadura militar, en un acto oficial por el día de la Memoria.

Encabezado por el Intendente de la ciudad, Dante Velázquez, y con un gran acompañamiento de vecinos, organismos de derechos humanos y familiares de víctimas de la dictadura militar, la ciudad de La Quiaca conmemoró un nuevo aniversario del 24 de marzo.

El acto tuvo lugar en la plaza central de la ciudad, donde el Intendente Velázquez brindó un conmovedor discurso, recordando el profundo daño que generó esa etapa oscura de nuestro país y la necesidad de respetar los consensos mínimos que logramos durante los últimos 40 años, en los que como sociedad, abrazamos la democracia, dejando atrás la violencia y la muerte.

"Esos consensos debemos profundizarlos en estos tiempos tan difíciles para que podamos reencontrarnos como hermanos y generar a partir del respeto, el diálogo y la conciliación, que nuestro país pueda crecer", expresó.

Asimismo, Velázquez manifestó que "hoy debemos estar atentos para que aquello no vuelva a suceder nunca más, ya que no se trata solo de los 30 mil desaparecidos, sino que hay una historia mucho más profunda sobre la que debemos trabajar para seguir cimentando el respeto irrestricto por los derechos humanos, tal y como nos enseñaron nuestras Abuelas y Madres de Plaza de Mayo".

"Debemos apoyarnos en esas tres palabras que nos unieron como argentinos al recuperar nuestra democracia: Memoria, ante los horrores del pasado; Verdad, para que todos sepamos lo que pasó con nuestra gente; y Justicia, que es el mayor pedido que realizamos desde entonces y no nos cansaremos de pedir", afirmó el Intendente quiaqueño.

"Estos estandartes no pueden mancharse y aunque esta es una fecha en la que no celebramos nada, debemos estar unidos, por aquellos que no están, recordándolos y sobre todo, presentes, haciendo escuchar nuestras voces, para que el Estado nunca vuelva a ser utilizado como una herramienta contra el pueblo", subrayó.

"Esas banderas, las de la Memoria, la Verdad y la Justicia son las que debemos seguir flameando, alumbrando a una Argentina con todos y para todos, teniéndolas como guías contra la injusticia y la impunidad, y repitiendo hasta el cansancio, Nunca Más", concluyó Velázquez.