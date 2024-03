Intendente puneño inauguró sesiones

JOSÉ LUIS VALERIO

Incertidumbre, situación económica delicada, obras públicas por desarrollarse, un repaso de las acciones concretadas hasta la fecha, juicios afrontados y por afrontar como además el compromiso de continuidad de trabajo y gestión, fueron los temas presentes en el mensaje del intendente Ariel Machaca durante la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de Abra Pampa, desarrollada recientemente en el Centro Cultural "Guillermo Llampa".

"En esta oportunidad y desde otra mirada más amplia, refiriéndonos y no haciendo omisión al estado económico en el que se encuentra nuestro país, no puedo dejar de remarcar el capítulo de la economía que tan duro atravesamos, sobre todo para aquellas personas y familias de más escasos recursos que la reman día tras día, por así llamarlo subsistir con lo poco que tienen. Ojalá y así lo deseo, nuestros gobernantes a nivel nacional y provincial puedan acordar un pacto fiscal, bajar el tono, abandonar rencores y volver al Congreso por los artículos más importantes de nuestra Constitución en lo que respecta al bienestar de los argentinos. A pesar de todo ello, hoy nos sentimos contentos, porque hemos logrado muchísimas cosas, con mucho orgullo y a la vez con mucho compromiso", dijo Ariel Machaca en la primera parte de su mensaje, haciendo alusión por ejemplo a que todavía no hay un vínculo de gestión con el Gobierno nacional.

En el repaso de las acciones logradas a lo largo del año 2023, enumeró desde la adquisición de nuevas maquinarias que se sumaron al parque automotor, las obras desarrolladas en el radio urbano y rural, el exitoso Festival del Huancar desarrollado a mediado del mes de enero y cada una de las acciones encaradas desde las aéreas municipales. También adelantó las actividades que cumplirá cada secretaria o dirección del Ejecutivo local, entre ellos relevamientos, talleres, encuentros deportivos, una nueva edición de la Feria de la Llama, entre otros.

En lo que respecta ante la proximidad de la tradicional Feria de Pascuas en la ciudad, desde la Secretaría de Cultura y Turismo se prevé la realización de un taller intensivo para retobo de cajas y coplas en tonada de pascuas. También se potenciará más la feria e impulsar en estos momentos económicos que atraviesa el país la actividad del trueque y cambalache de diferentes productos destinando un lugar exclusivo para ello.

Referente a los juicios millonarios del gobierno local, Ariel Machaca dijo que ya fueron cancelados dos de ellos con ayuda del Gobierno nacional.

Ahora se deben afrontar dos juicios que se encuentran muy avanzados. "Seguramente apelaremos, pero como estaban muy avanzados mucho no podremos hacer, no obstante veremos los instrumentos y mecanismos necesarios para poder afrontar los mismos", dijo Machaca.

En cuanto a las finanzas del municipio, destacó que "tenemos saneado nuestras cuentas, sin deudas a proveedores. Con esta nueva realidad y esta inestabilidad financiera somos lo más cauto posible en cada una de las operaciones, más teniendo en cuenta que dado a los números inflacionarios que tuvimos, y lo que habíamos proyectado en materia de ordenanza Impositiva", dijo Machaca. Sin embargo mencionó que mensualmente se afronta un déficit cercano a los 3 millones de pesos.

"En este aspecto también celebro y nos emociona lo enunciado por el gobernador de la provincia de presentar el proyecto de Ley de Coparticipación para los municipios, para lo cual estaremos atentos a su momento de ser tratado".

De esta manera el intendente dejó su mensaje a la población en general, expresando también su preocupación por la situación del país a nivel nacional.