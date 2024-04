Acto por Malvinas en San Pedro de Jujuy

Hoy a partir de las 10, en la plaza Belgrano de San Pedro de Jujuy, se realizará el acto conmemorativo del Día de Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. El mismo se cumplirá en el sector donde se erige el monolito que rinde homenaje a la memoria de los héroes de la gesta y contará con la presencia de integrantes de la Asociación de Veteranos y familiares de los caídos en Malvinas 2 de Abril.

La ceremonia dará comienzo con la recepción de los veteranos, familiares, autoridades, tras las instancias protocolares de homenaje a la Patria, se procederá a la colocación de una ofrenda floral, palabras alusivas y el mensaje de un veterano.

A 42 años de la gesta de Malvinas, el sobreviviente del Crucero General Belgrano, Orlando Cuellar, expresó que ahora sienten el acompañamiento del pueblo y ese gesto los reconforta. "No sólo en esta fecha, pero si particularmente en estos actos, afloran muchos recuerdos. Creo que a 42 años la gente está entendiendo lo que realmente han vivido y han sufrido nuestros héroes y los que volvimos. Antes no teníamos tanto acompañamiento, no era una fecha trascendente, por parte del Gobierno especialmente. Ahora si podemos decir que Malvinas es un sentimiento de gran parte del pueblo argentino. No esperamos que el Gobierno nos rinda honores, pero sí que nos reconozcan, nos atiendan y vean las necesidades de los veteranos y sus familias", dijo Cuellar.