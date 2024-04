Sistema facilitará el cobro a través del celular

La Municipalidad de Tilcara implementará desde el 3 de junio el Sistema de estacionamiento medido (SEM), con el cual se quiere mejorar el control, cobro y recaudación brindando la posibilidad a los conductores de efectivizar el pago mediante QR y transferencia.

El lanzamiento del SEM se efectuará el 20 de mayo y regirá una semana y media de prueba paralelamente al cobro tradicional (manual) del estacionamiento, y a partir del 3 de junio regirá únicamente el medio digital. Con la nueva modalidad "se permitirá a los turistas, visitantes y vecinos acceder al pago del estacionamiento, debido a que en la actualidad se presentan algunos inconvenientes a veces porque no es suficiente el personal de Tránsito dedicado al cobro", especificó Verónica Rojas, jueza de Faltas municipal.

Relató que en varias oportunidades "tuve que recibir a turistas quienes me manifestaron que no pudieron adquirir las tarjetas de estacionamiento por no localizar a los encargados de su venta. Entonces para superar ese y otros percances, el municipio aplicará el SEM que será mucho más accesible a todos".

La funcionará no dudó en asegurar que la nueva modalidad "permitirá un mayor control y confiamos en que a la vez se incremente la recaudación", pero afirmó que el sistema dinámico facilitará el cobro digital a través de celulares.

Más adelante, aseguró que el cobro a partir del 3 de junio continuará rigiendo en las arterias establecidas por ordenanza, y aclaró que actualmente "en la práctica no se cobra lo establecido en el documento legal, únicamente se paga por estacionar en las calles Belgrano y Lavalle. No se va a ampliar el cobro en más calles, pero sí se notará ello porque comenzará a aplicarse realmente lo que dice la ordenanza". En el ejido municipal la tarifa actual es de $300 la hora.

En los próximos días, el municipio comenzará la ubicación de la cartelería sobre el nuevo sistema de cobro, donde figurará el QR a través del cual (o por transferencia) y mediante el uso del teléfono celular, el automovilista podrá pagar la tarifa.

Rojas destacó que con el SEM desaparecerán los comprobantes en papel físico, los empleados del municipio evitarán el manejo de dinero y el pago se hará directamente al municipio.

En el municipio, consideran que el esquema actual es perjudicial para el empleado y los contribuyentes; y que con el nuevo sistema comenzará la modernización del municipio aplicándose un programa que permitirá fraccionar los tiempos de forma distinta y a cada automovilista, desde su celular validar el tiempo de estacionamiento.

Como lo señaló anteriormente la funcionaria, el nuevo sistema de estacionamiento funcionará en la zona céntrica respetando el mismo radio de cobertura que el actual.