Destacada labor y crecimiento de la Base 4 Same San Pedro

Sin lugar a dudas, la labor del Same en todo el ámbito provincial, además de ser importante es sumamente necesaria, es por ello que todo aporte o colaboración que recibe permite que pueda cumplir cabalmente con su servicio a la comunidad.

En San Pedro de Jujuy, está instalada la Base 4 cuyas dependencias se levantan en un sector del hospital "Guillermo Páterson", más precisamente donde funcionaba la escuela de enfermería. El crecimiento logrado en este último tiempo se ve reflejado en la rápida respuesta no sólo en la ciudad sino en la zona rural de los departamentos San Pedro y Santa Bárbara.

El referente regional del Same, Saúl Méndez, ponderó el trabajo del personal y destacó el crecimiento de la Base San Pedro en lo que hace a la faz edilicia, poniendo especial énfasis en la importante articulación que realiza en la asistencia de la zona rural en ambos departamentos y hasta donde se requiere su presencia.

AMBULANCIAS | PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS.

"En estos momentos, se están desarrollando algunas obras con el apoyo de la Municipalidad de San Pedro de Jujuy a través de la Dirección de Obras Públicas. Que nos provee áridos y la mano de obra. Se trata de una primera etapa que dividimos en dos tramos, el primero es la construcción de una rampa, un piso y las escaleras para el sector administrativo, y estacionamiento garaje para las ambulancias. El segundo tramo tiene que ver con la construcción de una boca de tormenta, porque debido a las precipitaciones que hubo en la zona, afrontamos situaciones complicadas. Debo agradecer la predisposición del personal de la Base 4 porque superando esos obstáculos realizaron su labor perfectamente", dijo el referente.

Explicó que si bien la obra estaba planificada desde septiembre del año pasado, se vino postergando debido a las condiciones climáticas por las constantes precipitaciones. "Ahora que el tiempo nos lo permite, se está ejecutando rápidamente. Los materiales, excepto los áridos, han sido comprados por el Same. Agradecemos al doctor Pablo Jure, quien constantemente está atento a las necesidades que tiene esta base", dijo Méndez, al tiempo que adelantó el proyecto para la segunda etapa, donde está prevista la construcción del sector de desinfección y un lavadero para los móviles.

Cobertura en zona rural

Saúl Méndez destacó la importancia que tiene la Base 4 para toda la zona y detalló que cuenta con tres ambulancias sumadas a las que tiene en la ciudad de San Pedro. Apuntó que desde mediados del 2022 tiene a cargo las ambulancias de El Piquete, Rodeíto y Santa Clara, que dependen de la base de San Pedro, las que en su totalidad, dependen del Same Central de San Salvador de Jujuy.

"El haber adquirido las ambulancias de la zona rural, nos permitió una articulación bastante necesaria para cubrir más zonas en donde se sabe que hay rutas muy importantes donde circulan camiones cañeros y donde, pese al trabajo que cumple la policía, hay muchos animales sueltos que provocan accidentes y está la ruta que comunica con la provincia de Salta. Era necesario llegar a esos lugares, era preciso que el Same cuente con esas ambulancias" dijo al tiempo que explicó que al estar las ambulancias en puntos estratégicos hay una respuesta rápida del Same y que hay un importante proyecto planificado para en el futuro abrir nuevas bases en Palma Sola y El Fuerte.

Internación domiciliaria

Otro importante servicio que brinda el Same, es el de internación domiciliaria, se trata de un servicio que se gestionó y nació en la época de la pandemia. “En esa época se llamó VIR (vehículo de intervención rápida) y ahora VID (vehículo de internación domiciliaria). Todas aquellas personas mayores de edad, que tengan una patología y no tengan obra social, que son oxígeno dependiente o que precisen una internación domiciliaria, sus familiares pueden acercarse a la oficina del Same de 7 a 12.30. Se realiza una evaluación verificando que no tengan obra social, que necesita el servicio y si el Same se lo puede dar, se aceptan los papeles, el Same lo aprueba, los médicos evalúan el caso y se les da el servicio de internación domiciliaria. El mismo cuenta con enfermeros, kinesiólogos y médicos que son los que visitan a los pacientes. Se comunica el Same central con la familia y se dialoga sobre la implementación del servicio, dependiendo del caso”, dijo.

Amplio espacio de trabajo

OFICINA DE COMUNICACIONES | DONDE OPERA PARTE DEL EQUIPO PROFESIONAL.

Si bien el Same San Pedro, no cuenta con un espacio propio, por el momento comparte un predio y con tranquilidad puede funcionar ya que trabaja arduamente para dejar en buenas condiciones las instalaciones. “Hay que tener en cuenta que el Same es una institución bastante articulada y necesita un lugar grande para trabajar. Aquí tenemos tres ambulancias y un vehículo de internación domiciliaria. El predio donde estamos es grande. Tenemos el canchón donde pueden estar los vehículos y el personal. Las ambulancias también tienen un garaje techado que próximamente se va a mejorar.

Contamos con farmacia, enfermería, cocina comedor, baño y habitación para damas y caballeros, oficina de radio operación y transporte y la oficina general de radio comunicación. En estos momentos estamos en la mitad de lo que fue la vieja escuela de enfermería y si Dios lo permite, cuando el hospital termine de refaccionar su fachada, tendríamos que tomar la totalidad de este espacio donde construiríamos dos oficinas más, un aula de capacitación, otra cocina comedor y otros ambientes”, dijo. El referente regional dio cuenta que el sector de enfermería, de cocina y comedor, fue construido por el personal de mantenimiento del Same.

Se refaccionó y mejoró el ambiente de radio operación y diversas oficinas con las que cuenta. Indicó que el patio central se usa para que el personal pueda dispersarse ya que hacen guardias de 24 horas. La emergencia en San Pedro es bastante. No sólo se acude a las situaciones como accidentes u otros siniestros, también están aquellas que ocurren en los hogares.