Titular de Sadop: "No nos están dejando otra posibilidad que ir a un paro nacional"

La secretaria general del Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADoP) y vocal en la CGT, Marina Jaureguiberry, advirtió hoy que el Gobierno nacional no está dejando "otra posibilidad" que iniciar un plan de lucha docente que incluiría un paro nacional luego de que en la reunión del día de ayer no realizaran "ninguna oferta" salarial y confirmaran el fin del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid).



"Ayer hicimos mucho esfuerzo en la mesa de negociación. Fue una conversación medio de sordos porque no había dialogo posible sin que se ponga arriba de la mesa cómo iban a resolver el envío de fondo a las provincias. Se le explicitó al Gobierno que no nos están dejando otra posibilidad que emprender un plan de lucha que seguramente va a incluir un paro nacional", dijo Jaureguiberry en declaraciones formuladas esta mañana a la radio online FutuRöck.



Esta tarde los gremios docentes nucleados en la Confederación General del Trabajo (CGT) -Unión Docentes Argentinos (UDA), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) y la Confederación de Educadores Argentinos (CEA)- darán una conferencia de prensa en la sede de la central obrera, en Azopardo al 800.



En ese marco, anunciarán medidas a seguir luego de la reunión que mantuvieron ayer con el Gobierno y los ministros de Educación de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires y tras el cuarto intermedio dispuesto hasta el próximo martes.



"De parte del Gobierno nacional no hubo ninguna oferta. Se pasó a un cuarto intermedio para la semana que viene planteando que los gobernadores y ministros de educación deben traer una propuesta para que sea discutida", informó Jaureguiberry.



En tanto, sostuvo que hay "un claro corrimiento del rol esencial del Estado nacional en el sistema educativo como garante de la educación" y afirmó que el secretario de Trabajo, Omar Yasin, "manifestó ayer que no existe una paritaria nacional docente, sino un ámbito de fijación de salario".



"El Gobierno, a través del secretario de Educación (Carlos Torrendell), ha manifestado la decisión legal, así lo dijeron, de no continuar con el Fonid que es parte integrante del salario de los y las trabajadores. Son 28.700 pesos que van al bolsillo de los docentes y que, a partir de esta decisión, no serán percibidos", añadió.



La referente sindical además sostuvo que va a definirse si las medidas a tomar van a ser previo a la reunión que mantendrán el próximo martes y advirtió que los salarios docentes mínimos están "por debajo de las canasta para mantenerse fuera de la línea de pobreza".



"No hay discusión, ni planteo tampoco en referencia la piso salarial mínimo. No hubo ninguna oferta. Estamos plantados en 250 mil pesos desde diciembre con casi un 50 porciento de inflación", subrayó.



Añadió que, sin una paritaria nacional, "no se puede cerrar las discusiones salariales en los territorios de las provincias" y señaló que los docentes han empezado las clases "sin garantías sobre el salario y tampoco referencias especificas de otros fondos que se envían a las provincias".



"El Fondo Compensador hoy se le aplica a muy pocas provincias que son las que no pueden llegar al piso garantizado. Es un ajuste porque es muy poco el monto del Fondo Compensador comparado con el Fonid, que llega a todos los trabajadores del país", completó.