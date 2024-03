Anmat prohibió un repelente en medio de la alerta por el dengue

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT) sacó de circulación y prohibió la comercialización de un repelente para mosquitos en medio de la alerta por dengue.

Desde la ANMAT, se informó que la empresa en cuestión no aparece inscripta por lo que "se desconoce el establecimiento que estuvo a cargo de su elaboración".

Mediante la disposición 2110/2024 publicada en el Boletín Oficial, se informa que la denuncia fue radicada por las sospechas que había en la comercialización a través de medios electrónicos del "Repelente mosquitos líquido, marca LIESTAR".

Tras una exhaustiva investigación se determinó que dicha marca se vendía en plataformas como Mercado Libre, Instagram y su página web.

Lo que se pudo constatar es que no se encuentra inscripto en la ANMAT por lo que decidieron prohibir su comercialización junto a otra serie de productos de la misma marca.

La quita de la circulación es con el "fin de proteger a eventuales usuarios de los productos involucrados, toda vez que se trata de productos cosméticos no inscriptos ante esta ANMAT, para los que se desconoce el establecimiento que estuvo a cargo de su elaboración y para los que no es posible brindar garantías acerca del cumplimiento de la condiciones higiénico-sanitarias pertinentes".

Los otros productos que ya no se venden de la marca Liestar son: sanitizante de manos y superficies alcohol al 70%, Jabón líquido de manos y cuerpo humectante y Spray sanitizante - alcohol 70% manos y superficies.