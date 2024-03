El presidente anunció el envío al Congreso de un paquete de leyes "anticasta"

El presidente Javier Milei inició esta noche su mensaje ante la Asamblea Legislativa por el inicio de sesiones ordinarias del Congreso.

El mandatario arribó a la sede parlamentaria a las 20:45 donde fue recibido por las autoridades de ambas cámaras, Victoria Villarruel y Martín Menem.

Durante el inicio de su discurso, Milei denunció que "los últimos 20 años fueron un desastre, una orgía de gasto público descontrolado".

"Muchos de los datos económicos de la herencia son públicos: 5 puntos del producto de déficit fiscal en el tesoro, 15 puntos acumulados, reservas netas negativas por 11.200 millones de dólares, precios reprimidos en energía, el dólar con una brecha de 200%. Un emisión desenfrenada", enumeró.

"A su vez, durante la primera semana de diciembre la inflación minorista corría el 7.000% anual. Esto implicaba una inflación anual del 15.000%. Entiendo que algunos políticos suman con dificultad salvo que se trate de la propia, por lo que pedirlos que computen una función de crecimiento geométrico es un oxímoron para aquellos que no la han visto, no la ven y no la verán", lanzó contra la oposición.

Tras su extenso relato sobre la herencia recibida y los cambios que realizó el gobierno en sus 82 días de gestión, el Presidente anunció que enviará al Congreso "un paquete de leyes anticasta".

1. Eliminaremos las jubilaciones de privilegio para los presidentes y vicepresidentes.

2. Obligaremos a los sindicatos a elegir a sus representantes con elecciones y solo habrá una reelección posible.

3. Los convenios colectivos de los trabajadores con las empresas primarán sobre los que se imponen en el sector.

4. Las personas condenadas por corrupción no podrán ser candidatos en elecciones nacionales.

5. Todo ex funcionario con condena firme perderá cualquier beneficio por haber sido funcionario.

6. Reduciremos la cantidad de contratos para asesores de los diputados.

7. Se descontará la jornada del sueldo a los empleados del Estado que no trabajen por paro y eliminaremos el financiamiento público de los partidos políticos. Cada partido tendrá que financiarse por donantes o aportes propios.

8. Financiar al tesoro con emisión está técnicamente mal. Con nosotros se acaba, penalizaremos por ley al que apruebe un presupuesto financiado con emisión. Será un delito de lesa humanidad.

"Estas son solo algunas de las reformas que vamos a implementar. Si no cambiamos este modelo de raíz la argentina no tiene futuro", completó el mandatario.