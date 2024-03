Habló Villarruel: “Mi compromiso con Milei es inclaudicable”

La vicepresidenta Victoria Villaruel habló luego de que el Senado rechazó este jueves la piedra fundacional de la gestión de Javier Milei, el DNU 70/23.

“Mi compromiso con Argentina y con Milei es inclaudicable”, comenzó Villarruel, quien publicó un video a través de su cuenta de X (antes Twitter).

“Desde el momento en que Javier Milei me pidió que lo acompañara como diputada y luego en la fórmula presidencial, nosotros sabíamos a lo que nos enfrentábamos”, continuó.

“Hemos trabajado espalda con espalda a pesar de los incansables intentos por dividirnos. El Senado es la casa de las provincias, y es un poder independiente de la República Argentina”, agregó.

“Yo no me voy a convertir en Cristina Fernández de Kirchner, no me voy a convertir en aquello que venimos a cambiar”, condenó.