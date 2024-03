Denunciaron a José Luis Espert por convocar a una "rebelión fiscal"

El diputado de La Libertad Avanza (LLA) José Luis Espert fue denunciado penalmente por su llamado a no pagar impuestos en la Provincia de Buenos Aires.

Espert dijo durante entrevistas periodísticas en los últimos días: "No hay que pagar los impuestos que ahora quiere (Axel) Kicillof, porque no nos da nada. Yo no los voy a pagar. Ni inmobiliario ni rural, porque también soy producto rural".