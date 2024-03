Kicillof a Milei tras la convocatoria al Pacto de Mayo: "Deje de extorsionar a los gobernadores para que aprueben leyes"

Al encabezar la Asamblea Legislativa bonaerense, el gobernador Axel Kicillof cargó este lunes duramente contra el presidente Javier Milei, de quien dijo que debe "dejar de extorsionar a los gobernadores para que aprueben leyes que lastiman los intereses de sus provincias”.

“Argentina es federal, así que Milei debe respetar a las provincias y a sus pueblos, eso implica cumplir leyes y normas, y dejar de extorsionar a los gobernadores para que aprueben leyes que lastiman los intereses de sus provincias”, aseguró.

Al inaugurar las sesiones ordinarias de la Legislatura bonaerense, el mandatario kirchnerista advirtió que “el gobierno nacional está abandonando al pueblo, está desertando”, y reclamó al jefe de Estado que “respete la Constitución” sobre la que juró.

“El Gobierno nacional no se dedica a repartir limosna ni recursos discrecionales a las provincias, sino que tiene la obligación de contribuir al sostenimiento de la salud, la educación, la seguridad, la infraestructura que necesita el pueblo argentino que, para su información, no vive en un modelo teórico, sino en el territorio de las provincias argentinas", expresó Kicillof.

Y agregó que “hacerlo no es optativo, es lo que está obligado a hacer el Gobierno nacional”.

"En caso contrario, como ocurre hoy, el Gobierno nacional está abandonando al pueblo, está desertando. También el presidente juró sobre la Constitución y tiene que respetarla”, señaló.

Al enumerar una serie de obras de su propia administración, recalcó que “todo esto no lo hizo la mano invisible del mercado” sino “el Estado bonaerense, eso que el presidente llama organización criminal”.

“Criminal es frenar esas políticas y desmantelarlas; criminal es parar obras de cloaca, agua, vivienda, rutas; criminal es interrumpir de un día para el otro la transferencia de recursos que son para la seguridad, la salud, el transporte y la educación. Y por si fuera poco, festejar orgullosos el ajuste sabiendo el daño que produce”, protestó el gobernador.

Para Kicillof, “el pueblo y la historia juzgarán como imperdonable la indiferencia y hasta el goce sádico por el sufrimiento ajeno que estamos presenciando”.

A su criterio, “el Presidente no está respetando la voluntad de los bonaerenses y no está respetando a sus representantes y por lo tanto no está respetando a la provincia de Buenos Aires y su pueblo”.

“En muy poco tiempo, en el vértigo de menos de tres meses de gobierno, va quedando dolorosamente en evidencia que las propuestas y valores que ganaron no conducen ni a una mejor sociedad ni a una mejor economía”, afirmó.

En su mirada, “nunca un ajuste es inevitable, jamás el dolor y el sufrimiento de los que ya sufren es el remedio para nuestros problemas”.

“Nuestro pueblo ya hizo demasiados sacrificios. No negamos las dificultades que debe enfrentar el gobierno nacional pero los trabajadores, los sectores medios, los más vulnerables no pueden seguir haciendo sacrificios”, enfatizó.