“La política exterior de Javier Milei es ambiciosa pero tiene grandes riesgos”

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, el especialista en temas geopolíticos sostuvo ayer que "el presidente argentino ha optado por una política internacional nítida y definida que tiene dos componentes: la alianza con Estados Unidos y el alineamiento con Israel". Sobre el posicionamiento de Argentina en el conflicto en Medio Oriente, sostuvo que "el riesgo mayor actual es el de no participar en la resolución de los conflictos mundiales".

¿Cómo cree que continuará la escalada entre Israel e Irán?

El sábado Irán lanzó 300 proyectiles sobre el Estado de Israel, entre ellos 170 drones, 130 misiles balísticos y 30 misiles cruceros. Esta enorme cantidad de proyectiles fueron destruidos prácticamente en su totalidad por las fuerzas de defensa de Israel junto con sus aliados, entre los cuales están Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña sino también varios países árabes de la región, lo cual es extremadamente importante desde el punto de vista estratégico. En otros términos, lo que sucedió fue una derrota estratégica de Irán de envergadura en este conflicto que mantiene con el Estado de Israel.

¿Cuál considera que será la reacción de Israel al ataque?

A partir de ahora la cuestión fundamental es la respuesta de Israel, que hay que darla como un hecho, aunque lo que está por verse son las condiciones en la que se va a realizar.

El presidente Javier Milei tomó una abierta postura a favor de Israel mientras que muchos piden que Argentina sea parcial, ¿qué opina sobre eso?

Lo que hay que advertir es que la política exterior en Argentina es un atributo exclusivo del presidente de la Nación. El jefe de Estado libre y legítimamente elegido es Javier Milei ha optado por una política exterior nítida y definida que tiene dos componentes. El primero es la alianza estratégica con Estados Unidos, ya sea con el actual presidente Joe Biden o lo que es muy probable con el próximo Gobierno de Donald Trump. El segundo componente de la política exterior argentina es el respaldo pleno, absoluto y sin restricciones de ningún tipo que ha otorgado personalmente en su visita a Israel al primer ministro Benjamin Netanyahu, lo que incluye el respaldo pleno al Estado de Israel en su combate contra la organización que considera terrorista, Hamas, en la Franja de Gaza. Estos son los dos componentes fundamentales de la política exterior de Javier Milei, con el agregado de que la semana pasada, la Justicia argentina ratificó nuevamente que el responsable directo de los ataques terroristas a la Embajada de Israel y la Amia fue Irán. Al mismo tiempo, la organización que actuó en los atentados fue la organización Hezbollah, que es una organización político militar de la comunidad chiíta libanesa.

¿No piensa que un alineamiento tan estricto con Israel puede poner en radar de los terroristas a la Argentina?

La de Javier Milei es una política exterior claramente ambiciosa y consiste en colocar a la Argentina como protagonista principal de este actual momento político histórico, sobre todo en la relación con los Estados Unidos e Israel. Como toda política de este grado de ambición, tiene grandes riesgos, pero el riesgo mayor actual es el de no participar en la resolución de los conflictos mundiales.

O sea que usted está de acuerdo con un involucramiento fuerte de Argentina en el conflicto...

No, no. Yo lo que digo es que no se trata de huir de las responsabilidades que la Argentina ha asumido en lo que se refiere a la situación mundial actual. Hay que asumir las responsabilidades con plenitud y tomar todas las precauciones del caso, que es el que está ocurriendo en este momento.

Luego del fallo de la Justicia que confirma que Irán y Hezbollah perpetraron los atentados en Argentina, ¿piensa que aumentó la posibilidad de sufrir ataques por parte de Teherán?

No creo que esté en juego alrededor de eso. Lo que está ocurriendo es que en el centro de los acontecimientos mundiales en el momento actual está la acción del gobierno de Israel enfrentado a Irán, y en este sentido Argentina participa del centro de los acontecimientos mundiales por decisión de Javier Milei. Esto pone a la Argentina en una etapa de riesgo, pero es la etapa de riesgo que vive el mundo en su conjunto, no tiene nada especial para la Argentina.

¿Considera que Argentina debería enviar tropas o ayuda logística al Estado de Israel?

Eso no puedo saberlo ni me corresponde a mi opinar sobre eso.

Irán afirma que por el momento no volverá a atacar a Israel, ¿le cree?

Toda la iniciativa está en manos de Israel y hay que dar por hecho que habrá una respuesta israelí al ataque de Irán. Lo único que está en discusión es cuándo, cómo y dónde atacará Israel.

Más allá de este tema, ¿cómo analiza la actual política exterior de la Argentina en su conjunto?

La política exterior argentina le ofrece al conjunto de la región una opción drástica y radical, que indica el grado de ambición que tiene la Argentina en el momento actual en el sentido de protagonismo internacional. Yo creo que ésta es una condición para participar de la economía mundial en estos tiempos, que es sobre todo la de ser un partícipe responsable y pleno al juego de la política internacional.