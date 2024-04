“El Presidente es más populista de derecha que anarcocapitalista”

Con más de 38 libros publicados, el periodista, historiador y abogado es hace años uno de los referentes más importantes de la Argentina en materia de análisis político. En un reportaje con El Tribuno de Jujuy, Rosendo Fraga descartó que Javier Milei sea un presidente débil y resaltó "el apoyo de la opinión pública pese al ajuste sin precedentes" que está realizando en la economía. "Para Milei es más importante elegir los enemigos que los amigos", indicó.

¿Qué balance hace de los primeros cuatro meses de la presidencia de Javier Milei?

En primer lugar, el presidente logró mantener el apoyo de la opinión pública pese al ajuste sin precedentes que está realizando en las cuentas públicas. Eso puede no ser un mérito ético, pero sí un mérito político. Y en segundo lugar, en esos cuatro meses no logró ninguna aprobación de leyes en el Congreso, ni siquiera una media sanción y por primera vez una Cámara no convalidó un DNU. Desde ese punto de vista se plantea un déficit y un interrogante hacia adelante.

Teniendo en cuenta la poca representación parlamentaria del oficialismo, ¿se puede hablar de un presidente débil?

No, yo no creo que sea un presidente débil. Es un presidente que siempre va a redoblar la apuesta. Las cosas le pueden salir muy mal o muy bien, pero lo que es claro es que él siempre va a redoblar la apuesta.

Milei se autodefine como "anarcocapitalista" pero muchos creen que en realidad es un "populista de derecha", ¿qué opina usted?

Javier Milei es más populista de derecha que anarcocapitalista. Él tiene elementos que uno puede decir "es un anarcocapitalista" pero son más lo que lo identifican con un populismo de derecha.

¿Por qué cree que el presidente siempre va a los extremos, ya sea en su relación con la prensa, en el ajuste económico sin reparar en el costo social y en sus permanentes insultos a opositores y líderes mundiales?

Él dijo siempre en su campaña electoral: "Yo soy Donald Trump, Jair Bolsonaro y el partido español Vox en Argentina". Más claro difícil de encontrar, y opera en consecuencia. Es uno de esos liderazgos disruptivos que se identifican con una corriente populista de derecha y que tienen cierta concepción religiosa de la política. Esa es su línea política. Yo creo que la confrontación es un eje de su acción política para lo cual es más importante elegir los enemigos que los amigos.

Es decir, la misma estrategia que el kirchnerismo...

La misma estrategia que Trump, no que los Kirchner.

Usted hacía referencia a la imagen positiva de Milei pese al ajuste brutal en la economía, ¿hasta cuándo puede durar ese respaldo si las cosas no mejoran?

No lo sabemos, porque esa paciencia social ya duró más de lo que podíamos imaginar cuatro meses antes. La paciencia, y la esperanza son conceptos más anímicos que objetivos.

¿No cree que Milei muchas veces actúa más de manera emocional que racional? Hay ejemplos de sobra: los insultos a la prensa y a presidentes de la región, el rápido apoyo a Israel, el envío de una ley de 600 artículos al Congreso, etc...

Esa es su personalidad y esa personalidad él la usa políticamente. Si miramos la política para atrás parece un despropósito, si miramos los cambios que se están dando en la política occidental es diferente. Este tipo de personajes nunca lo tuvimos en la historia argentina, pero en la política occidental cada vez hay más.

Si miramos el espejo de Donald Trump, tan bien no le fue, ya que no pudo alcanzar su reelección. ¿analiza que a Milei le pasará lo mismo?

Es verdad que Trump no pudo conseguir la reelección, pero hoy es el candidato con más intención de voto con probabilidades de ganar este año. Es el político con más fuerza hoy en los Estados Unidos.

Se habló mucho de que La Libertad Avanza y el PRO formarían una alianza electoral para competir en 2025, ¿piensa que se concretará ese escenario?

El que no lo hace es Milei. Macri lo ha ofrecido abiertamente y Milei ni siquiera ha querido formar un interbloque. Milei no demuestra apuro ni ansiedad por armar una coalición.

¿Esa postura no le puede restar competitividad electoral al oficialismo dividiendo el voto de derecha con Juntos por el Cambio?

No, no. Yo creo que no es un tema electoral, es un tema de gobernabilidad. Lo que tenemos en este momento es que esa estrategia debilita la gobernabilidad en el corto plazo porque acentúa el bloqueo en lo legislativo y en la relación con los gobernadores.

¿Cree que Javier Milei cometió un error al postular a un polémico juez como Ariel Lijo para la Corte Suprema?

Yo creo que sí, porque divide a su propia coalición. Sale de esa estrategia de confrontación que a él lo fortaleció y debilita su propia coalición.

Tras su derrota electoral del año pasado, ¿considera que el peronismo volverá a ser una opción competitiva en 2027?

Me parece que sí, porque no aparece otra fuerza con capacidad de polarizar a la oposición. Más allá de si gane o pierda, me parece claro que la oposición a Milei pasa por el peronismo.