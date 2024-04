"Los incrementos en las tarifas debieron haber sido más graduales"

Hugo Krasnobroda

En medio de una fuerte conmoción por los exorbitantes incrementos en los servicios públicos, el exsecretario de Energía Jorge Lapeña sostuvo que "evidentemente este es un problema que el Gobierno lo manejó sin ninguna delicadeza". En diálogo con El Tribuno de Jujuy, aseguró además que si "muchos usuarios no pueden pagar la tarifa, eso lleva también a un colapso económico y social".

¿Qué opina de la política energética que viene aplicando Javier Milei desde su asunción?

Es una política energética que, primero, no está expresada como una política en general. El Presidente no ha hecho ningún discurso político sobre este tema, tampoco La Libertad Avanza tenía un programa claro y explícito dentro del proceso preelectoral. Javier Milei se ha definido a sí mismo como un negacionista del cambio climático, lo que implica proyectar una política de largo plazo para la Argentina y pone al país afuera de los consensos a los cuales ya ha llegado la comunidad internacional sobre este tema. Hay una gran indefinición hacia dónde va el Gobierno en esta materia. Por otra parte, es muy poco lo que hemos conocido de opinión del secretario de energía de la Nación. Tampoco conocemos los subsecretarios, etc. A más de cuatro meses de haber iniciado el Gobierno me parece que estamos en una indefinición programática fenomenal.

¿Cree que la quita de subsidios a la energía fue una decisión correcta teniendo en cuenta la crisis económica actual?

En principio hay que decir que el Gobierno actual heredó del Gobierno anterior una política energética nefasta. el haber utilizado a lo largo de todo el siglo 21 el congelamiento tarifario permanente del sector energético llevó a una distorsión de los precios extraordinaria que impedía el funcionamiento de las empresas energéticas Este tema fue paliado con un remedio inconveniente como los subsidios energéticos que dio el Tesoro a las empresas, que tuvieron como objetivo evitar la quiebra de las mismas porque con el nivel inflacionario que hubo en Argentina, congelar in eternum las tarifas llevó a las empresas la quiebra. La quiebra de cualquier empresa energética genera un conflicto social extraordinario. Para evitar ese caos social los Gobiernos recurrieron a los subsidios, Esos subsidios fueron financiados con emisión monetaria espuria que generó más inflación.

¿Considera que se pueden aplicar aumentos tarifarios del 300 o 400% de un día para el otro?

Las empresas deben recuperar la inflación desde el último aumento que hubo, entonces usted se enfrenta a una situación terrible, que fue que la inflación estuvo en el 250% anual. Ahí empieza el tema de la gradualidad, se ajustaron las tarifas sin ninguna gradualidad. Las subas deberían haber sido más graduales y de una forma en la cual sea mejor procesado por la población en general. Evidentemente este es un problema que el Gobierno lo manejó sin ninguna delicadeza, algo parecido a lo que le está ocurriendo con las prepagas. El aumento era necesario, pero no de esta manera.

¿Qué criterio piensa que debió haberse tomado para aplicar los incrementos en las tarifas?

Las tarifas deben retribuir los costos eficientes de las compañías, no cualquier costo pedido. Nosotros tenemos lo que podríamos llamar el gran formador de los precios de la energía de la Argentina, que es el precio del gas. El gas es el combustible más importante de todos los que consumimos, ya que la energía eléctrica se fabrica con gas fundamentalmente. La pregunta que se debe hacer la población la política argentina es si estos precios del gas validados por el Gobierno son precios que realmente representan los costos de producir ese gas. Y estos costos no están auditados por el Gobierno y en cambio si están validados.

¿No evalúa que habrá mucha gente que no va a poder pagar las tarifas y que eso va a redundar en aún más crisis energética?

Por supuesto. Lo que hay que tener en cuenta es que el precio de la energía tiene un impacto socioeconómico. Que muchos usuarios no puedan pagar la tarifa lleva también a un colapso económico y social. Durante todo este siglo, al consumidor se lo buscó halagar en gran parte del siglo regalándole la energía y ahora le dan un mazazo que no sabemos cómo lo va a tomar.

Tras las denuncias presentadas en Tribunales, ¿considera que la Justicia frenará las subas?

Podría frenarlos, porque hay un fallo en el que la Corte se expidió en la época del presidente Mauricio Macri afirmando que los incrementos tenían que ser graduales y consecuentes con los costos reales. Yo creo que si la Corte se volviese a expedir, lo haría con un criterio parecido y podría generar un problema político significativo.

Se habla mucho de la trascendencia de Vaca Muerta, ¿cuándo cree que la Argentina dejará de importar gas?

Eso todavía está por verse porque Vaca Muerta tiene una potencialidad extraordinaria. Hay una buena y una mala noticia respecto a Vaca muerta. Prácticamente están todas las cuencas argentinas históricas en retroceso, todo el petróleo y el gas convencional se produce cada vez menos. Es decir, ya no es más Comodoro Rivadavia la capital del petróleo en el país, porque los yacimientos históricos de esa cuenca están en reducción. Lo mismo pasa en la cuenca austral, en la cuenca de Mendoza y en las cuencas de Salta y Jujuy.

¿Cree que continuarán los cortes de luz en el país por la falta de inversión de las empresas o que se subsanarán tras los aumentos?

Mientras no haya inversiones en ampliar la red de transmisión de alta tensión que vincula a Jujuy con Santa Cruz, inversiones en distribución y una renovación del parque de generación eléctrica que en gran parte es obsoleto, los cortes de energía no se detendrán. Esta situación hace que la energía pueda llegar a limitar el crecimiento económico del país.