Estela de Carlotto se reunió con el Papa Francisco

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, aseguró que el papa Francisco "quiere venir" a la Argentina y remarcó que "si las cosas dan, va a venir".

La referente de los derechos humanos se refirió al encuentro que mantuvo con el Sumo Pontífice en el Vaticano el pasado jueves, aunque prefirió reservarse algunos detalles de la charla.

"Estaba hecho un argentino con nosotros. Le estuvimos pidiendo para ver cuándo viene a la Argentina", sostuvo Carlotto en declaraciones radiales.

Y agregó: "Él tiene ganas de venir, pero dijo que va a pensarlo. Lo vi con ganas de venir al país, no se negó, pero lo que dijo es que tiene muchos lugares que ir antes. Y después verá la situación de Argentina".

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo deslizó que hablaron sobre el Gobierno del presidente Javier Milei, aunque no dio precisiones: "Éramos un grupo de argentinos hablando de nuestro país y de muchas cosas que no voy a decir porque no conviene".

"¿Si nos habló de la movilización por las universidades? No, no, no, aprovechamos para hablar de muchas cosas. Él sabe muy bien de las marchas permanentes, del accionar de la Policía... pero no perdimos el tiempo en quien no debíamos perderlo. Él ya sabe quién es y nosotros también", manifestó, en clara alusión al líder libertario.

En ese sentido, Carlotto subrayó que el Santo Padre "está enterado de todo" lo que ocurre en el país e insistió: "Es argentino. Quiere venir y, si las cosas dan, va a venir".Finalmente, destacó que el Papa "estuvo afectuoso, tranquilo, no hubiera querido irse, pero se ve que tenía otras cosas que hacer".

"Tengo el orgullo enorme de saber que este argentino es Papa. Lo siento mi hermano menor y lo abracé", concluyó.