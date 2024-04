Milei: "La era del Estado presente se ha terminado"

En un mensaje que era aguardado con mucha expectativa por los mercados, el presidente Javier Milei anunció anoche en cadena nacional que el Gobierno terminó el primer trimestre con superávit fiscal del 0,2% del PBI, por lo que cumplió con margen la meta fijada con el Fondo Monetario Internacional.

El mandatario indicó durante su discurso que "la era del Estado presente se ha terminado".

"Entiendo que la situación que estamos viviendo es dura, ya hemos recorrido la mitad del camino. Esta vez el esfuerzo va a valer la pena", comenzó el mandatario su discurso. Y adelantó que anunciaría algo "que hace meses parecía imposible".

En un mensaje de quince minutos, que fue grabado por la tarde en la Casa de Gobierno y en el que estuvo escoltado por el ministro de Economía Luis Caputo, el presidente del Banco Central Santiago Bausili y su vice Vladimir Werning, más el secretario de Finanzas Pablo Quirno, el jefe de Estado planteó que el ordenamiento fiscal es uno de las columnas que sostienen su programa económico.

"En contra de los pronósticos de la mayoría de los dirigente políticos, los economistas profesionales, televisivos y petardistas tribuneros, quiero anunciar que el sector público nacional registró un superávit financiero de más de 275 mil millones de pesos. Es el 0,2% del PBI. Es el primero desde el año 2008. No es ni más ni menos que el único punto de partida para terminar con el infierno inflacionario. Es lisa y llanamente una hazaña de nivel mundial", agregó Milei.

Y añadió: "Este milagro económico que ha sido lograr superávit financiero trimestral luego de casi 20 años, habiendo recibido la herencia que recibimos, responde a lo que suelen afirmar los que quieren el fracaso de este gobierno, en enorme medida a lo que durante la campaña llamamos motosierra, y no como dicen algunos a la licuación del gasto público, método que históricamente se ha utilizado en nuestro país".

El Presidente sostuvo que hay un proceso de crecimiento caracterizado por tres etapas. "Combinación de sectores que se expanden por la corrección de precios: minería, gas y campo, y recomposición de salarios que empezaron a mejorar por la baja de la inflación. La baja capitalización de la economía por un populismo empecinado en destruir el capital, genera oportunidades de inversión de alto retorno. La retracción del fisco implica devolverle al sector privado 15 puntos del PBI para el crecimiento económico genuino. Para esto se necesita que el Congreso nos acompañe en las reformas estructurales, con la Ley de Bases", afirmó.

"Nunca va a aumentar el gasto y la emisión. El déficit es un robo. No es solo una consigna de marketing para el Gobierno. Cada peso que sobre será devuelto a través de reducciones de impuesto. Hasta que la Argentina tenga un nivel de gasto público y presión impositiva acorde a un país que busca crecer", aseveró el jefe de Estado.

En otro tramo de su alocución, Milei señaló: "Sabemos que queda mucho camino por andar si el Estado gasta menos de lo que entra. Si el Estado no gasta más de lo que recauda y no recurre a la emisión, no hay inflación. Esto se rechaza en la Argentina por culpa de los políticos. Para nosotros la única tarea del Estado es proteger la vida, propiedad y la libertad de los argentinos".

Los mercados

El mercado volvía a acompañar ayer al presidente Javier Milei: horas antes de la tercera cadena nacional en la que se esperaban datos económicos de orden fiscal, las acciones se dispararon y subieron casi 7% promedio.