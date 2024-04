“Muchas medidas económicas de Javier Milei son antiliberales”

El consultor económico y autor de diversos libros, Roberto Cachanosky, afirmó ayer que "el atraso del tipo de cambio puede generar un rebote inflacionario en cualquier momento" y que el Gobierno "no tiene ni plan ni equipo económico". En una entrevista con El Tribuno de Jujuy, el experto liberal relativizó el superávit fiscal anunciado por el presidente Javier Milei y sostuvo que el jefe de Estado "liberó todo menos el dólar y los salarios".

¿Considera que la baja de la inflación y el superávit fiscal son sostenibles en el tiempo?

La baja de la inflación es porque primero la llevó muy alta y entonces ahora está bajando, pero todavía no está a niveles de un país razonable. De manera que ahí hay un interrogante que es el atraso del tipo de cambio, que puede generar un rebote inflacionario en cualquier momento. Hay dos formas de calcular el resultado fiscal: una es en base a caja y la otra en base al devengado. La base caja consiste en mostrar como gasto sólo lo que pagué ese mes. Si gasté más, pero sólo pagué una parte, pongo como nivel de gasto público lo que pagué y no lo que gasté realmente. El devengado es, "si gasté 100 y pagué 20, pongo 100". En el caja es "si gasté 100 y pagué 80, pongo 80". Si uno usa el devengado, que es lo que efectivamente se gastó y que no se pagó un parte, ahí se va a encontrar con que en vez de tener un superávit fiscal de 255 mil millones de pesos en el base caja como muestra Javier Milei, hay un déficit fiscal de 377 mil millones de pesos en marzo. Todo depende de qué número tomes.

Una de las grandes reducciones del gasto público fue la licuación de las jubilaciones y los salarios y el retraso de pagos, ¿cuanto tiempo más puede seguir eso así?

Por eso hablaba de lo devengado, que es atrasar pagos. No le pago a Cammesa, etc. Y la otra es licuar jubilaciones y salarios, que hay que ver hasta donde lo tolera la sociedad. Acá hay más de licuadora que de motosierra.

¿Cree que el Gobierno tiene un plan económico o es sólo recortar a los ponchazos?

El Presidente llegó sin equipo económico y sin un plan económico. Que llegó sin un plan económico es claro porque lo agarró a Federico Sturzenegger y dijo "che, pasame lo que le habías preparado a Patricia Bullrich que yo no tengo nada", y ahí le mandó la "ley ómnibus". Por otro lado, si uno se fija en el equipo económico no hay ninguno de los economistas que en algún momento lo acompañaba a Milei, son todos de Juntos por el Cambio. Llegó sin equipo económico y sin plan: así está a la deriva.

Mucho se habla de la importancia de la seguridad jurídica para atraer inversiones, ¿piensa que el Gobierno ha mejorado esa situación?

Yo creo que todavía no porque no salió ninguna ley y el mensaje que mandó Milei antes de las elecciones era que se iba a cortar un brazo antes de subir un impuesto. Y lo primero que hizo fue aumentar el Impuesto País del 7,5 al 17,5 por ciento, quiso aumentar el impuesto a las Ganancias que se haría ahora por ley, quiso aumentar el impuesto a los derechos de exportación y aumenta todos los meses el impuesto a los combustibles. Esto es una mezcla de licuadora, más no pago, más impuestazos. Esto es antiliberal, muy distinto a lo que definimos los liberales clásicos sobre lo que debería tener una política económica.

Teniendo en cuenta que Argentina se está encareciendo en dólares y eso hace perder competitividad a las exportaciones, ¿en cuánto tiempo cree que llegaría una devaluación?

Eso no se puede anticipar porque no soy futurólogo, pero lo que diría es que a medida que va a pasando el tiempo, va peligrando más el sector externo, que es el que le puede dar alguna salida vía exportaciones. Cuánto más se atrase el tipo de cambio más le va a costar al empresario poder exportar.

Una devaluación volvería a impulsar la inflación, ¿en negocio hacerlo?

Por eso digo que están sin un plan y están manoteando medidas., Es como una especie de plan aguantar, cuanto no sé, cuatro años me parece muy complicado.

¿Habría que aplicar alguna medida de recomposición de salarios y jubilaciones para volver a impulsar el consumo o alcanza sólo con bajar la inflación?

El Presidente sí tiene que bajar la inflación, el tema es que él liberó todo menos el tipo de cambio y los salarios. A las paritarias les pone un techo y lo mismo al tipo de cambio. Acá hay que liberar todo, pero la realidad es que los salarios se recomponen con más inversiones, más puestos de trabajo y más productividad. Eso lleva tiempo. Y lo que está pasando es que Milei no está haciendo las reformas estructurales que dijo que iba a hacer. Le echa la culpa a la oposición de que no le vota las leyes, pero él también se encarga de que la oposición se ponga de punta para votar en contra.

Luego de la gran marcha del martes, ¿no cree que hay que aumentar las partidas para la universidad pública?

La educación pública no es gratis, alguien la paga, y en este caso la paga el contribuyente. Por lo tanto, hay que repensar todo el sistema. Primero, no puede ser que entren avalanchas de estudiantes sin ningún tipo de examen previo, por lo que hay que financiar un montón de gente que después no termina, y eso es un costo perdido. Segundo, y espero que esto no suene a xenofobia, tampoco podemos estar financiándole la educación a toda América Latina. Los que viven en Argentina, por pagar impuestos, deberían tener la opción de no pagar durante su carrera pero después comprometerse a devolver todo o parte de lo que el Estado pagó de su educación. Con esos recursos que van entrando se puede seguir financiando a los nuevos estudiantes. Por ejemplo, en Estados Unidos tienen universidades que dependen de los Estados y le cobran a los mismos habitantes del Estado por la educación, aunque menos que si viene de otro Estado. Acá no es solamente un tema de cuánta planta hay que poner, sino también para qué y cómo. Además, uno no puede decirle a alguien que deje sus actividades profesionales para ir a dar clases por dos mangos.