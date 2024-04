“La reforma laboral les va a sacar algunos derechos a los trabajadores”

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, el secretario general de la Federación de Conductores de Taxis, José Ibarra, sostuvo ayer que la marcha de mañana será "para que todo el mundo se entere de lo mal que la está pasando la clase trabajadora". Además, defendió la polémica cuota sindical al afirmar que "un gremio se sostiene con los aportes de sus afiliados, y a través de eso se les da una cantidad de beneficios que todos conocen".

Teniendo en cuenta el complejo contexto económico que vive la Argentina, ¿imagina que la marcha convocada por la CGT para el miércoles será muy masiva?

Sí, por supuesto. Yo creo que cuando empieza a sentirse la falta de trabajo, tanto privado como estatal, crece el malestar social porque la gente necesita vivir todos los días. En muy fácil hablar cuando tenés un plato de comida caliente en la panza o un desayuno, o las cuatro comidas, y es muy difícil hablar cuando a la mayoría de la sociedad le empieza a faltar alguno de esos alimentos. Además de eso, después está la tremenda presión de los impuestos, en particular de la luz, que está haciendo estragos por todos lados. Hay muchas pymes que están cerrando porque si pagaba $200 mil de luz les vino $800 mil y si pagaba $800 mil les vino 4 millones o algo así. Lo ideal sería que el 1 de mayo (por mañana) cada uno se quedara a descansar con su familia como históricamente ha sido para comer algo, ya sea un plato de locro o un asado, y no que llegue un 1 de mayo y tener que salir a expresarse a la vía pública para que todo el mundo se entere de lo mal que la está pasando la clase trabajadora.

Luego de las concesiones que le hizo el Gobierno a la CGT en la reforma laboral, ¿qué opina del texto acotado que se debate desde hoy (por ayer) en Diputados?

Yo creo que la ley que va a salir en la Cámara de Diputados, y que incluye la reforma laboral, seguro le va a sacar algunos de los derechos que tienen los trabajadores. Si Argentina llegó a estar quinta a nivel mundial por lo pujante que era su economía, y en ese momento estaban todos los trabajadores con los derechos recién otorgados por Juan Domingo Perón y el país salió adelante. ¿Por qué siempre los gobiernos atacan a los trabajadores, si los trabajadores son los únicos que ponen el cuerpo para salir adelante bajo la lluvia, bajo el sol y bajo la nieve? ¿Justo contra el trabajador hay que ir? ¿No es más fácil llamar a una gran mesa de concertación nacional y hablar y escuchar a ver cuál es la problemática de los trabajadores, de la sociedad o de los desocupados? Los desocupados también son parte de la sociedad, ¿de qué manera piensan emplearlos?

El Gobierno afirma que las leyes laborales argentinas son muy restrictivas y que impiden la contratación de nuevos trabajadores...

¿Sabe cuál es la incidencia de las leyes que según ellos son restrictivas para que un empresario pueda invertir? No sé si llega al 0,01 por ciento dentro del PBI, entonces que no nos pongan a los trabajadores en primera línea.

¿Por qué se oponen a que la cuota sindical deje de ser obligatoria como es hoy?

Históricamente, así se ha sostenido siempre un gremio. Un sindicato se sostiene con los aportes de sus afiliados, y a través de eso se les da una cantidad de beneficios que todos los empleados conocen. Desde un camping, cada vez que hay un nacimiento, cada año que empieza el período escolar. Cada vez que hay algún problema siempre está presente el gremio a través de sus mutuales. Hay una serie de cosas sobre las que la gente a veces habla sin saber y no tiene la más mínima idea de todos los servicios que se les otorga a los afiliados.

Usted recién decía que el Gobierno tiene que dialogar con los trabajadores, pero la semana pasada lo hizo y quitó muchos artículos de la reforma laboral...

Está bien, porque se lo venimos pidiendo desde que arrancó. Me parece que en buena hora hay un cambio en el Gobierno y que las reuniones con los trabajadores comiencen a dar sus frutos. Nosotros queremos dialogar y trabajar, no queremos hacer otra cosa. Queremos que se generen puestos de trabajo y que cada familia de trabajadores se quede más tranquila. Ojalá que estos diálogos que hubo sirvan para acercar posiciones. Nosotros no comulgaremos con las ideas del Gobierno de Javier Milei, pero tampoco vamos a pedir otra cosa. Ganó y se respeta el voto popular.

El 9 de mayo se hará el segundo paro nacional contra Milei, pero no hubo ninguno en los cuatro años de Alberto Fernández, ¿a qué se debe?

Es verdad, por supuesto, pero convengamos que las políticas que se llevaban adelante en el Gobierno pasado hacían que nosotros tomemos esa decisión. Se actualizaba permanentemente el convenio colectivo de trabajo y ahora de golpe y porrazo nos encontramos con que no se homologan las paritarias y con que se hace un desguace del Estado, las familias se quedan sin trabajo. Todas estas cosas empiezan a molestar, sobre todo para los compañeros que les tocó quedarse sin empleo.

¿Tiene idea de cuántos despidos se realizaron en los últimos meses?

Estamos hablando de una cantidad más que importante y ojalá que esta sangría se detenga en algún momento y que se revean todos los casos. Si hay algún compañero que no estaba ocupando su puesto de trabajo o no cumplía es lógico, pero la mayoría cumple con su trabajo.