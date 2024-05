El especialista en temas previsionales, Eugenio Semino, afirmó ayer a El Tribuno de Jujuy que "Anses ya no está entregando turnos pese a que la nueva Ley Bases no está sancionada". Además, agregó que con la eliminación de la moratoria los jubilados que no cumplan los años de aportes "tampoco van a tener es el derecho a pensión" y afirmó que el bono de $70 mil para los de la mínima "tiene un 11% menos de poder adquisitivo que el mes pasado".

El especialista en temas previsionales, Eugenio Semino, afirmó ayer a El Tribuno de Jujuy que "Anses ya no está entregando turnos pese a que la nueva Ley Bases no está sancionada". Además, agregó que con la eliminación de la moratoria los jubilados que no cumplan los años de aportes "tampoco van a tener es el derecho a pensión" y afirmó que el bono de $70 mil para los de la mínima "tiene un 11% menos de poder adquisitivo que el mes pasado".

¿Cómo tomó la aprobación de la ley Bases en Diputados y cuánto afectará a los jubilados?

Más allá de ser uno de los temas centrales de la Argentina, con personas que están sumergidas hace un año y medio en una crisis humanitaria, en la ley Bases no se toca la necesidad de la recomposición de los haberes de jubilados y pensionados. Hoy un jubilado no cubre ni un tercio de sus necesidades económicas. Este tema no ha sido incluido en la ley Bases, pese a que hace cuatro meses que se viene hablando en el Congreso de la Nación sin ningún resultado. Lo que sí estuvo incluido es la derogación de la moratoria para los jubilados.

La derogación de la moratoria previsional fue uno de los temas más polémicos...

Más allá de lo que pensemos de la moratoria, yo desde 2005 vengo diciendo que no puede ser financiada por el propio sistema. Esto generó que de una pirámide previsional hoy tengamos una gran meseta donde todos están sumergidos en la miseria. La ley que aún está vigente comprende a mujeres que a partir de los 60 años podían comprar su deuda y entrar a la jubilación ordinaria. La mayoría de los diputados que votaron esa ley años atrás, el martes votaron su derogación, mientras que la ley tiene un plazo de extinción que es marzo de 2025. Por otra parte, esto implica que las mujeres que no se van a poder jubilar a partir de la sanción de esta ley van a tener que esperar hasta los 65 años para acceder a una prestación universal, que equivale al 80% del haber mínimo. Si esa mujer a los 65 años no tiene los años de aportes, cosa que pasa en el 90% de los casos, lo que se le reconoce es la cantidad de años aportados sumándole un punto y medio más a ese mínimo por cada año que tenga. Lo que tampoco van a tener es el derecho a pensión.

¿Se puede afirmar que, en los hechos, hay una suba de la edad jubilatoria?

Sí, claro. La conclusión de todo esto es que la mujer recién a los 64 años tiene un porcentaje alto de los treinta años de aportes, antes de los 60 años casi ninguna mujer llega a esos 30 años. Y esto va creciendo en función de la informalidad, no sólo para las mujeres sino también para los hombres.

El Presidente se jacta públicamente de estar reduciendo el déficit con la licuación de las jubilaciones, ¿qué siente al escuchar eso?

Lo que está pasando mientras se discuten todas estas cosas es grave. Uno de los temas que se debatió mucho fue el del impuesto a las Ganancias, que es importante para 800 mil personas, sin embargo yo habló de 8 millones de jubilados y pensionados que no sólo no cobran Ganancias, sino que no pueden vivir. Mientras pasa todo este tiempo se siguen licuando los haberes. Desde hoy (por ayer) los haberes jubilatorios mínimos pasarán a $190 mil y repiten por tercer mes consecutivo el bono de $70 mil para los de la mínima, que son cinco millones. El reajuste que va a haber desde hoy (por ayer), correspondiente al 11% del IPC de marzo, es exclusivamente sobre el haber pero no incluye el bono, por lo cual el bono tiene un 11% menos de poder adquisitivo que el mes pasado.

¿De cuánto cree que debe ser el aumento de las jubilaciones para que no sigan perdiendo poder adquisitivo?

Nosotros históricamente tomamos como referencia la canasta de cobertura de necesidades básicas del jubilado. Esa canasta se publicó en marzo con los precios de febrero y estaba en $685 mil, así que si la ponderamos con la inflación a nivel general hoy supera holgadamente los $700 mil. Imagínese que el promedio de lo que están cobrando los jubilados está en $350 mil, y con eso es imposible subsistir.

¿Cuál sería la forma de hacer el sistema sostenible en el tiempo sin licuar los ingresos de los jubilados?

Lo primero que hay que hacer es aceptar la crisis del sistema, que recordemos que es histórica. Se cambió de público a privado y de privado a público y los resultados son los que están a la vista. Yo hablaba de las moratorias, en 2005 entraron 2,5 millones de nuevos jubilados producto de la crisis de 2001, el tema es que en ese momento y sigue siendo el tema de hoy es quien lo financiaba. Se trata de un tema que la gente necesitaba pero que el sistema previsional no podía responder, salvo como lo está haciendo ahora con haberes cada vez más paupérrimos. El tema del financiamiento es lo que debería estar discutiéndose ahora. El sistema tiene dos fuentes de financiamiento. La mitad proviene de los aportes y contribuciones de los trabajadores, cosa que en el mundo ya cambió a partir de que cambiaron las formas de producción, y Argentina sigue con un criterio tradicional que no existe más. Pasamos de la mano obra intensiva a la Inteligencia Artificial. En el mundo, los regímenes más sustentables incorporaron el financiamiento a través de las rentas petrolera, minera y financiera.

Este cambio en las reglas del juego pone en peligro la previsibilidad de muchas personas que planificaron su vida para jubilarse a los 60 años...

Esto ha sido la violación de un derecho en expectativa que tenían los jubilados, porque Anses ya no está entregando turnos pese a que la nueva ley no está sancionada. Nosotros sugerimos que la persona no pida ese turno y mande un telegrama señalando que no la dejan pedir el turno. Hay algo muy perverso, los turnos se piden de forma digital y el sistema está colapsado, pero no deja ningún registro que una persona quiso pedir el turno.