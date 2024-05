“Devaluar no soluciona el atraso cambiario: hay que bajar impuestos”

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, el gerente de Desarrollo de Mer‑ cado de Capitales de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires aseguró ayer que “hay que bajar el costo argentino”. Señaló que se está produciendo “un ajuste fiscal durísimo que una parte lo paga la infraestructura y otra la sociedad” y sostuvo que “la afirmación de que tener más inflación con mejores sueldos es bueno es un engaño”.

¿Cómo evalúa la situación actual de la Argentina, tanto en la macro como en la microeconomía?

En la macroeconomía estamos un ajuste fiscal durísimo, que una parte lo paga la infraestructura y otra parte lo paga la sociedad, porque se genera la licuación del ingreso de muchos participantes. Por lo tanto, la macro está ordenándose y la microeconomía pagando parte de las consecuencias con recesión, pero es el camino para ir ordenando las cuentas. La micro sin la macro produce graves distorsiones como pasó hasta las elecciones, pero ahora hay que trabajar sobre la micro porque la macro sin la micro tampoco funciona porque no tenés a quién recaudarle impuestos. Estamos en un país muy enfermo, te diría que estamos en una enfermedad terminal. Pongo un ejemplo: Aerolíneas Argentinas es la única aerolínea que perdía plata en medio de dos guerras simultáneas en dos continentes distintos. En este contexto Argentina no daba para más, ya que emitía sin parar porque nadie quería pagar el déficit fiscal. Hubo que aplicar un remedio duro que trae efectos colaterales complicadísimos, pero hacerlo más tarde hubiese sido peor.

El Presidente anunció que en marzo hubo superávit fiscal, pero Cristina Kirchner aseguró que se hizo a costa de retrasar todos los pagos, ¿qué opina usted?

Se demoraron algunos pagos, que se van a hacer ahora, pero también se transparentaron los números, porque antes vos tenías números con unas tarifas que no eran viables, a un costo insostenible porque ya no tenías servicio. Había un dólar a $350 que no lo quería nadie y una deuda con los importadores de 50 mil millones de dólares. Lo que hizo el Gobierno al principio fue corregir un montón de variables, dentro de eso pisó algunos pagos, pero se irá ordenando en el tiempo. No hay que olvidarse de donde salimos.

La inflación está bajando pero hay una licuación grande de salarios y jubilaciones, ¿sirve tener una inflación muy baja y gente sin plata en el bolsillo?

La inflación es el peor impuesto que vos le podés aplicar a la gente de bajos recursos. Fijate que en el Gobierno anterior los trabajadores con paritarias libres y sin licuación eran pobres. El 52 por ciento de la sociedad se maneja en el sistema informal, lo que quiere decir que no tiene derecho a nada: no tienen jubilación, obra social ni ART. Hay más gente fuera del sistema que dentro del sistema. Entonces, para mi bajar la inflación es incrementar el salario. La inflación es un drama serio. La afirmación de que tener más inflación con mejores sueldos es bueno es un engaño, ¿de qué me sirve cobrar más sueldo si la inflación me sigue ganando? En las clases bajas, el 80% del gasto es en alimentos, mientras que en las clases medias y más altas el 80% de sus gastos son servicios. Vos tenías pisados los servicios, con lo cual favorecían a las clases medias altas, y te mataban con los aumentos en los alimentos. Si vos tenías el mayor gasto público de la historia y el mayor nivel de pobreza de la historia, es evidente que se estaban haciendo las cosas mal.

Argentina actualmente está caro en dólares y varios economistas y empresarios deslizaron que debería haber una devaluación por el atraso cambiario...

Es cierto que Argentina está cara en dólares, pero el atraso cambiario no se resuelve devaluando, porque si devaluás se te disparan los precios de nuevo. Con lo cual, lo que hay que hacer es bajar el costo argentino. Argentina está cara en dólares por la cantidad de impuestos que tenés cuando producís, eso hay que bajarlo. Si vos le preguntás a un fabricante de ropa en Argentina porqué tiene los precios más caros que en Uruguay, Paraguay o Chile, te va a contestar que en ningún país del mundo hay Ingresos brutos.

¿O sea que considera que el dólar en este nivel está bien?

¿Dicen que la culpa de la inflación fue la devaluación y ahora dicen que la solución es la devaluación? ¿La solución es devaluar de nuevo? No, hay que bajar el costo argentino.

La debilidad legislativa del Gobierno aumenta la inseguridad jurídica para la llegada de inversiones, ¿cómo se puede revertir eso?

Tal cual. La Ley Bases premia la inversión, y eso me parece un paso muy importante, ya que salió por Ley por más que aún falte el Senado. Jujuy es una provincia en donde hubo seguridad jurídica y tuvo inversiones privadas en el litio fenomenales y ya no dependés del Estado. Lo que se hizo fue generar un ambiente de inversión en minería que permitió la llegada de inversiones y con un gobernador que no era del partido gobernante.

De aprobarse la Ley Bases en el Senado, ¿piensa que el blanqueo de capitales será exitoso?

El blanqueo no recaudatorio, por lo que no creo que genere mucho ingresos adicionales. El blanqueo de Macri sí era recaudatorio. Este blanqueo no está tan ligado a la seguridad jurídica en Argentina sino en los peligros que es tener plata financiera en negro. El blanqueo puede llegar a tener éxito no por amor a la Argentina sino por los riesgos de vivir informal.