Senador libertario  cuestionó que se hable de femicidios: "Masculinicidio no existe"

Uno de los referentes de la bancada de La Libertad Avanza en el Senado, Francisco Paoltroni, criticó la figura penal que agrava delitos en caso de femicidios. Además, expresó optimismo para la aprobación de la ley Bases en la Cámara Alta para este mes.

La declaración del senador nacional se dio en el marco de la explicación de una de sus intervenciones más mediáticas en la Cámara, donde entendió que Javier Milei le hacía acordar al cuento de La Bella Durmiente: "Resulta que viene una bruja a una casa, los dejó a todos durmiendo pero gracias a Dios el 19 de noviembre vino el príncipe, les hizo el amor y los despertó a todos".



"El príncipe nos hizo el amor. No diferencié género, no personifiqué y hablé de un acto de amor, ¿Cuál es el problema? El príncipe nos hizo el amor y nos despertó a todos", aclaró en una entrevista en Radio Metro este viernes, y añadió: "Si tenés la cabeza muy rebuscada y querés hablar de un acto de violación, eso habla de la manera que nos durmieron con las diferencias izquierda-derecha y hombre-mujer".

Luego, consideró que "si es un femicidio es un horror, pero un masculinicidio no existe. Ese debate vacío donde nos durmieron veinte años. El masculinicidio no existe ¿Para vos está bien? Entonces hablemos de homicidio". "¿Hay una pena mayor por femicidio que por masculinicidio?", preguntó Paoltroni y reflexionó: "Son las divisiones que generaron estos 20 años, la gente se pasó debatiendo esto, hablar con la E, estas cosas. ¿Cómo me voy a arrepentir de hablar de un acto de amor?".



De acuerdo al informe de la Defensoría del Pueblo de la Nación, en 2023 se registraron en total 322 femicidios, entre ellos 30 vinculados, en distintos puntos del país. "Esto implicó un aumento de 80 casos en comparación con 2022", dijeron fuentes propias de la Defensoría.

Según los datos del Observatorio de Femicidios de dicho organismo, entre el 1° de enero y el 31 de diciembre del año pasado "hubo seis transfemicidios y 28 muertes violentas de mujeres en contexto de narcotráfico y crimen organizado".

El estudio relevó que se cometió "un femicidio cada 27 horas", ante lo cual "el aumento en las cifras de asesinatos de mujeres por razones de género es alarmante, superando incluso las cifras de 2020, año marcado por la pandemia", en el que se registraron 295 casos.

Haciendo la comparación interanual, las cifras del 2023 superaron a las de 2022, cuando hubo un total de 242 femicidios. El rango etario de las víctimas tuvo como franja de mayor incidencia la de 31 a 50 años, con 125 casos.

Los datos del organismo público indicaron que el casi el 60% de las víctimas fueron asesinadas en su domicilio, en su trabajo o en la vivienda que compartían con el femicida; mientras que en un 74% se comprobó la existencia de "una relación preexistente" entre la víctima y el victimario.