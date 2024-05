“Percibo algún paralelo entre la marcha educativa y la resolución 125”

La directora de la consultora Romer y Asociados, que asesora hace veinte años a políticos de distintas partes de América, sostuvo ayer a El Tribuno de Jujuy que “el voto a Milei no es ideológico”. Además, la experta en opinión pública afirmó que la imagen positiva del jefe de Estado se ubica en el “50%” y señaló que si las elecciones fuesen hoy ganaría el Presidente porque “representa una esperanza”.

¿Cómo evalúa la gestión de Javier Milei desde su asunción hasta ahora?

Es evidente que ha habido logros importantes en términos políticos. Pese al brutal ajuste que ha realizado sobre un sector importante de la población, especialmente sobre la clase media y los jubilados, todavía tiene un nivel de aprobación superior al 50%, lo cual habla de que Milei encarna un nuevo momento en la historia del país que tiene que ver con un agotamiento de una sociedad que no puede salir del fracaso tras fracaso. Creo que definitivamente el último gobierno kirchnerista puso un punto final a una situación a todas luces límite. Los niveles de inflación y los niveles de deterioro en cada una de las áreas que hacen a la calidad de vida de los argentinos ha sufrido un deterioro sustantivo. Milei viene a ocupar el espacio del punto final. Hay un 30% del voto de Milei que es ideológico, pero Milei gana en la segunda vuelta con el 56 por ciento, en gran parte por la necesidad imperiosa de un sector importante de la población de buscar salidas.

La pregunta del millón es hasta cuándo la gente dirá "me va mal pero lo banco a Milei"...

(Risas) Esto me hace acordar a algunas situaciones de la vida cotidiana. ¿Cómo puede ser que esta mujer aguante a este marido? Hay situaciones en la vida cotidiana que tienen que ver con la necesidad de elegir un camino, y no hay libertad de acción porque no hay caminos alternativos que vos puedas elegir. Es esto o esto. Milei se transformó en el flautista de Hamelín que permitió a una sociedad hacerse de una fantasía posible de salida. Estoy hablando del 56% que consiguió en la segunda vuelta. Cuando Milei dice "viva la libertad carajo", yo creo que el éxito comunicacional del presidente fue sintetizar en el concepto de la casta todo el reservorio de rechazo a los distintos sectores de la población que visualizan como responsable de este gran deterioro al gobierno anterior. Milei fue inteligente al plantear la casta por un lado y la libertad por el otro, en un público más joven que tiene características sociodemográficas diferenciales respecto a otros sectores sociales. Si vos me preguntás cuánto va a durar este respaldo a Milei, no lo sabemos, pero hay algunas encuestas que marcan algunos puntos de caída en la imagen del presidente, pero están dentro del margen de error.

¿Considera que la marcha universitaria puede empezar a cambiar ese apoyo tan rígido al Presidente?

La afluencia masiva a la marcha por la educación pública sí me parece un indicador importante. Creo que eso mostró que existe en la sociedad algo más que la defensa de la educación pública. Percibo algún paralelo con la resolución 125 en la presidencia de Cristina Kirchner. Cuando uno recorría las marchas no solamente había gente vinculada con el agro sino distintos sectores sociales que iban a expresar realmente su rechazo a toda la situación existente, A mí me parece que lo que sucedió en esta masiva marcha por la educación pública tiene que ver también con esto. Para mí hay que prestarle atención a la macha educativa por una cuestión que tiene que ver con las inequidades. Cuando Milei habla de terminar con la casta se refería básicamente a una sumatoria de sectores que lograban beneficios sustantivos a costa del deterioro del país. Esto está relacionado con la injusticia distributiva. Esa injusticia distributiva algunos sectores empiezan a asociarla con el ajuste, porque creen que no se distribuye equitativamente entre todos los sectores.

En este contexto, ¿si las elecciones fuesen hoy cree que La Libertad Avanza volvería a ganar?

Me parece que sí, porque estamos frente a un peronismo bastante deteriorado. El peronismo está en crisis y está dividido. El hecho de que Milei haya ganado también tiene que ver con sectores de clase media baja peronista del conurbano bonaerense que se apoyaron en la figura de Milei. El voto por Milei no es un voto ideológico, salvo en un sector muy reducido del electorado. Yo diría que el voto a Milei es el voto de una esperanza por una alternativa.

Se viene un nuevo paro general este jueves, ¿cree que estas medidas de fuerza afectarán la imagen de Milei?

No. Estamos frente a una sociedad muy partida. Hay un voto históricamente peronista del orden del 35% y un voto de tradición peronista pero que se ha orientado a alternativas que pueden reorientar ese voto. Esto se ve claramente en el Congreso con los distintos sectores del peronismo. Hay sectores del peronismo rígido y sectores del peronismo blando que han permitido que la ley Bases pueda salir.

¿Milei logrará superar su debilidad de origen que no le permitió aprobar ninguna ley en casi cinco meses?

Desde la media sanción de la Ley Bases, yo diría que Milei ha mostrado que no es un presidente tan débil como imaginábamos antes del acuerdo por la Ley Bases. Hay la gestión de Milei hay un proceso interesante, ya que él se presenta como un perfil claramente confrontativo, pero sus segundas líneas se encargan del trabajo de negociar con los políticos. La prensa llama a eso el pragmatismo de Milei. Milei es un pragmático sin lugar a dudas desde la práctica pero desde su discurso es un radical. De todos modos, hay límites para sostener el ajuste que pueden poner sombras sobre su nivel de apoyo. Los ingresos son cada vez más bajos en los sectores medios y medio bajos y eso influye negativamente en su calidad de vida, pero también es cierto que no hay alternativa. Al no haber alternativas, no hay líderes que aparezcan en la oposición.