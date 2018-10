Los valores más allá de los colores de la fiesta

Hoy, desde las 18, se realizará el desfile de carrozas en Palpalá sobre avenida Martijena, con la presencia de diferentes colegios.

La Fiesta Nacional de los Estudiantes siempre deja algarabía, mucha pasión por cada detalle del festejo de los jóvenes de toda Jujuy y los que llegan de otras provincias. Ahora reflexionemos sobre los valores que deja. Hablemos de las carrozas, los aprendizajes y sus consecuencias. Este año, los chicos de la Escuela de Educación Técnica Nº1 "General Savio" de Palpalá dieron un mensaje muy hermoso. Fueron sancionados el año pasado por un mal comportamiento. El Ente Autárquico Permanente de la Fiesta Nacional de los Estudiantes decidió que por esa razón, este año no participarían del desfile de carrozas.

Sin dudas una sanción muy dura, pero merecida. Entiendo que los estudiantes palpaleños comprendieron el mensaje y aprendieron, pero además nos enseñaron que ante la adversidad, no necesariamente hay que dejar de trabajar por algo mejor, y demostrar que no sólo vamos por una vidriera o el trofeo. Nos enseñaron que también se puede ser apasionados, motivados sólo por el deseo de superarse. Este año, sabiendo que no iban a estar en la Ciudad Cultural, y siendo uno de los colegios que en las últimas dos décadas presentó las carrozas más maravillosas, impactantes y perfeccionistas, trabajó igual, con las mismas ganas o más que en otras oportunidades, porque esta vez no los movilizaba la competencia, sino el crecimiento.

Y salió el mejor trabajo a mi entender de toda la historia de carrozas increíbles que tuvo la fiesta.

Se merecen la absolución y mostraron su impactante trabajo en su casa a la gente que quería llegarse a verlo. Hoy desfilan en su ciudad juntos y se sienten orgullosos.

Esta situación por otra parte, tuvo un mal aprendizaje para el otro lado, para el lado de los carroceros, que sí pudieron participar de la fiesta. Resulta que en medio de la semana del estudiante, el Ente propuso -dada la calidad increíble de la carroza de la Técnica de Palpalá, cuyo diseño y tecnología no tiene nada que envidiarle a los animatronics de Tecnópolis, con sus dinosaurios- que entre los jefes de carroceros y profesores hicieran una votación para ver si levantaban la sanción.

Por un solo voto, se decidió que no; todas las escuelas técnicas votaron que no; un profesor manifestó en la ocasión que no iba a permitir que "ahora entre una mejor que la nuestra". Claro está que en este caso no aprendieron nada. Los embargó el espíritu competitivo mal entendido (primero porque igualmente los chicos no participarían de la puntuación, y segundo porque ¿de qué sirve ganar cuando sabes que no sos el mejor?).

Los carroceros de la "General Savio" erraron, asumieron, y aprendieron y no se dieron por vencidos. Qué lástima que otros carroceros que el año pasado se "portaron bien", este año hayan mostrado la hilacha!