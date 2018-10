Victoria Telecher, a El Tribuno: "No somos una cara bonita"

¿Cómo es la experiencia de haber participado en la Fiesta Nacional de los Estudiantes representando a tu provincia?

Es todo un misterio porque uno viene de otra provincia sin conocer a nadie, además yo no conocía Jujuy, nuca antes había venido, pero pese a eso la gente nos hizo sentir muy bien y como en casa. Además compartimos con el resto de las chicas, nos conocimos y enseguida nos hicimos amigas.

¿Cómo fue el proceso en tu provincia, hasta llegar a participar de la elección en Jujuy?

En 2016 me eligieron reina de la primavera en la escuela, y en 2017 sabía que estaba la Fiesta Provincial de los Estudiantes en Coronda, una ciudad que queda a 90 kilómetros de mi ciudad San Genaro, así que me animé a ir y a participar, y ahí también fui electa. Durante ese año hasta el sábado pasado los estuve representando. Esa fue una experiencia muy linda ya que me permitió visitar 18 fiestas representando a la provincia.

¿Qué conocías de la Fiesta Nacional de los Estudiantes?

Vi muchos videos en internet como para investigar y conocer más sobre la fiesta; vi las carrozas, las elecciones, la fiesta en sí. Igual vivirla desde tan cerca es mucho más lindo, es increíble el trabajo que hacen los estudiantes. Tienen una fiesta muy muy linda.

¿En la gran noche de la elección esperabas que se pronuncie tu nombre?

Yo estaba tranquila, me fui a divertir, la pasé muy bien arriba del escenario, estaba muy cómoda, pero sí me sorprendió. Me sentí muy bien con el apoyo y el cariño de las otras chicas, fue un grupo muy unido y realmente las voy a extrañar. El sábado fuimos a conocer Purmamarca, a conocer el norte, y la verdad que la pasé re lindo con ellas, festejamos mi cumpleaños, incluso hubo torta. Este fue un cumpleaños distinto, especial y con un regalo inmenso.

¿Quién es Victoria Telecher?

Una soñadora. Una chica que si se propone las cosas, las logra. Este es mi último año en la escuela, estoy cursando el quinto año, y voy muy bien, con buenas notas. También soy profesora de danzas españolas y doy clases a nenas de entre 4 y 6 años, así que me dedico de lleno a eso. Además estudio inglés y hago danza clásica también, que me gusta mucho.

¿Qué carrera profesional pensás seguir estudiando?

Quiero estudiar la carrera de licenciatura en Turismo. No tiene nada que ver con danza pero me encanta la historia y la geografía. Amo mi provincia, en Rosario está el Monumento Nacional a la Bandera, es una ciudad muy turística, especialmente desde los últimos años. También ofrece grandes atractivos en lo cultural, con festivales y sus teatros. Somos una provincia basada en la agricultura y la ganadería. Seguramente voy a ir a estudiar a Rosario, ya que queda a 100 kilómetros de donde yo vivo.

¿Cómo ves que los jóvenes discutan y se involucren en temas sensibles socialmente como fue con el proyecto de despenalización del aborto?

Es muy importante, los jóvenes son unos luchadores y cada vez van ganando más espacios. Mi postura respecto al aborto es que cada uno es dueño de decidir y hacer lo que quiere, yo personalmente estoy a favor de la vida, pero también entiendo que en ciertos casos, como en hechos de violación, se podrían contemplar. Es importante que los jóvenes tomen protagonismo y se interioricen sobre estos temas y más en esta época; nosotros tenemos que informarnos sobre educación sexual.

¿En tu escuela o con tus compañeros debaten sobre cuestiones vinculadas a educación sexual?

Lo charlamos con el salón, pero nunca vinieron a darnos una charla con especialistas o profesionales, y creo que eso es lo que hace falta en el país, mas educación sexual, sobre todo en las escuelas.

¿Qué pensás acerca del cuestionamiento que se hace a las elecciones de reinas? ¿Es una forma de cosificar a la mujer?

No, para nada. Y eso que estuve un año representando a mi provincia y jamás me sentí así. Yo creo que nosotros no somos una cara bonita, somos embajadoras de las fiestas, portamos nuestros atributos y los llevamos a las demás provincias para que se conozcan. Esto es turismo puro.

¿Qué expectativa tenés para este año de reinado que recién comienza?

Pasarla bien, conocer a mucha gente, y poder recorrer otras provincias llevando esta fiesta tan linda. Voy a estar muy involucrada con Jujuy, así que espero volver muy pronto.