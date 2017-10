Avances en la causa de Santiago Maldonado

Gustavo Lleral, el juez federal que investiga la muerte de Santiago Maldonado, sostuvo ayer que en el expediente no figura una persona que haya aportado información sobre el lugar donde se encontró el cuerpo. En declaraciones a la prensa, también reconoció que para la realización del rastrillaje en el río Chubut que dio como resultado el hallazgo de los restos del artesano, debió negociar con la comunidad mapuche para poder ingresar a la zona. Precisó que el “acuerdo” incluyó el ingreso de efectivos de Prefectura “sin ningún tipo de arma u objeto intimidatorio. Ese fue el acuerdo. Si la comunidad hubiese permitido que se hiciera antes, yo lo hubiese hecho antes”, enfatizó.

En ese marco reveló que días atrás Leandro Antonio Ruata, un prefecto rescatista y buzo con amplia experiencia, había aconsejado realizar un nuevo rastrillaje con más buzos y bomberos.

El juez Lleral también explicó por qué no daba por cerrado el caso por desaparición forzosa. “En este momento estamos finalizando todas las tareas que nos quedan pendientes en el habeas corpus. Ese expediente podría conducir a un cierre porque el objetivo era hallar a Santiago y se logró. Hay que terminar con ciertas diligencias para terminarlo. El caso caratulado como desaparición forzada no está cerrado porque hay una investigación penal en curso. Para que se cierre tiene que haber una sentencia definitiva. Es una investigación que está en curso en la fiscalía. De hecho la autopsia forense se ordenó por pedido de la fiscal en ese expediente, o sea que de por sí hay que esperar su finalización”.

En esa línea señaló que hay confusión en cuanto al significado de la carátula de desaparición forzada. “En todo expediente judicial hay hechos que hay que establecer si son delitos o no lo son, si hay un autor o no lo hay, si el autor es responsable o no lo hay. Son hechos. Después que se le ponga una carátula, no es un rótulo definitivo, es solo una calificación jurídica que puede ser modificada hasta el final de la sentencia, incluso en una segunda o última instancia en un tribunal superior”, refirió el magistrado.

El diario Página 12 el 18 de septiembre pasado había asegurado la existencia del testigo “E”, quien habría relatado que intentó cruzar el río con Maldonado, quien a mitad de camino le dijo que “no podía más” y volvió a la orilla. Luego un grupo de gendarmes golpeó y arrastró al artesano, algo que no se verificó en la autopsia. Sobre esta versión, el juez Lleral señaló que en el expediente judicial no figura el testimonio del supuesto testigo. “Nunca declaró ante sede judicial, nunca tuvo contacto conmigo ni con nadie de este juzgado. Desconozco quién es el testigo "E’. Pudo haber declarado extrajudicialmente, como tantas personas que hablan tantas cosas de las cuales no sabemos si es verdad o mentira”, agregó.

A esta altura lo concreto es que la Justicia pudo establecer que el cuerpo hallado era el del joven Santiago Maldonado y que según los resultados de la autopsia el joven no tenía lesiones.

Ahora resta aguardar los resultados definitivos de la autopsia y recibir los testimonios de las personas que participaron del rastrillaje el día que se encontró el cuerpo.

En cuanto a cómo llegó el artesano al lugar del hecho, manifestó que “hay muchos datos colectados en el expediente a través de los testigos. Por supuesto que puede haber más pruebas, nada cierra esa circunstancia” dijo el juez que lleva adelante la investigación.



Destrozos en la embajada



CHILE/ MANIFESTANTES DURANTE LOS INCIDENTES EN LA EMBAJADA ARGENTINA.

Un grupo de manifestantes ingresó el lunes al edificio de la Embajada argentina en Santiago de Chile, donde provocó destrozos, en medio de una protesta por la muerte de Santiago Maldonado.

Organizaciones sociales encabezaron una manifestación en la Plaza Italia de Santiago para “exigir la verdad” en relación al fallecimiento del joven artesano, que fue encontrado muerto el martes pasado en el río Chubut.

El embajador argentino en Chile, José Octavio Bordón, afirmó que alrededor de 50 personas se presentaron frente a la Embajada y arrojaron proyectiles y objetos incendiarios contra el edificio.

“Hubo un intento de incendio, quince personas, algunas encapuchadas, destruyeron con barras el portón de entrada, ingresaron con barras y con ondas”, señaló Bordón.

Sostuvo que “hay dos detenidos” por el episodio y aseguró que “una de las pintadas hablaba de la lucha de los mapuches y de Maldonado”.

“Si tenían intenciones mayores no lo sé porque a los 15 o 20 minutos llegó un cuerpo de carabineros y los dispersó”, indicó el diplomático en declaraciones a radio Mitre.

De todas formas, el embajador argentino sostuvo que se trató de un acto ocasionado por “minorías violentas”.

“Esta minoría no expresa al pueblo chileno, no expresa al pueblo argentino y creo que tampoco a las culturas de nuestros países. No vamos a dejarnos ganar por la violencia”, remarcó.

Bordón mantuvo una reunión con el subsecretario del Interior chileno, Mahmud Aleuy, que dispuso medidas de seguridad más estrictas para el edificio.

“Hasta ahora habíamos visto dos o tres manifestaciones pacificas frente al consulado y frente a la Embajada. Pero es la primera vez que tenemos una violencia de este nivel”, aseguró Bordón.

Tras el episodio, el canciller chileno, Heraldo Muñoz, que también se reunió con el argentino, afirmó: “Quiero expresar la solidaridad y la pena que siente el gobierno de Chile por este ataque de vándalos en contra de la embajada de Argentina en Chile”.

“Las embajadas son inviolables y ni siquiera en dictadura yo recuerdo una situación como ésta, donde un grupo de individuos haya vandalizado, arrojado pintura, dañado vehículos”, describió el diplomático chileno.

También la Cancillería argentina transmitió al gobierno chileno su “grave preocupación” por los hechos de violencia en la sede diplomática en Santiago y, en un comunicado, agregó: “La República Argentina condena este acto de violencia y vandalismo y repudia firmemente este tipo de manifestaciones como forma de expresión pública y de promoción de ideas políticas”.

Sin disidencias

Los más de cincuenta peritos que observaron la autopsia realizada el viernes pasado por el equipo del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema, que fue encabezado por Roberto Cohen, firmaron sin disidencias el lunes el acta que certifica los análisis hechos sobre el cuerpo de Santiago Maldonado.

De esta manera, los peritos -que cumplieron así con un trámite formal- convalidaron las conclusiones preliminares adelantadas por el juez federal Gustavo Lleral: el cadáver del joven de 28 años no presentó lesiones que puedan relacionarse con golpes o con heridas de algún tipo de arma.

El informe (del cual ninguna de las partes se llevó copia para evitar filtraciones) sostiene como principal hipótesis que el joven artesano murió en el agua helada del río Chubut.

El acta de la necropsia explicó qué es lo que se hizo el viernes y el detalle del método técnico del procedimiento que se efectuó en la Morgue judicial: cómo llegó el cuerpo, en qué condiciones, cuánto pesa, mide y todas las prácticas que se fueron realizando.

Pero en ese documento no consta ni la data ni la causa de muerte, cuestiones centrales que podrán ser reveladas con estudios complementarios, como el análisis de microorganismos del agua en el cuerpo.

Estos estudios fueron derivados a laboratorios universitarios.

El Papa recibe a la familia de Santiago

El papa Francisco recibirá en diciembre en el Vaticano a la madre y otros familiares de Santiago Maldonado, el tatuador desaparecido y hallado muerto 80 días después, caso que conmovió a la sociedad argentina, informaron este martes fuentes de prensa locales.

Según fuentes citadas por la agencia AFP, el Papa concedió ya a los familiares de Maldonado, entre ellos la madre y hermanos, una audiencia especial en el palacio apostólico.

El encuentro había sido pedido por los familiares de Maldonado, en particular por la madre, católica practicante y se celebrará pocos días después de que el Papa regrese de un importante viaje a Birmania y Bangladés, programado desde el 27 de noviembre al 2 de diciembre.

El Papa Francisco, sumamente sensible a los casos de abusos y de crónica, ha concedido en varias ocasiones audiencias a padres y familiares de víctimas de tragedias.

El año pasado se reunió con los padres de un universitario estadounidense que apareció muerto en el río Tíber a pocas horas de haber llegado a Roma para estudiar.