"Maxi" Bonutto viaja a Italia con el sueño de un podio

Con los bolsos cargados de ilusión, Maximiliano Bonutto parte rumbo a Italia para competir el próximo domingo en Roma del Mister Universo de culturismo. “Voy a dejar todo para poder lograr un podio, sería un sueño hecho realidad” apuntó.

“Ya está todo listo, todo preparado para partir rumbo a Italia, tengo muchas expectativas, llego en mi mejor momento e incluso mejor preparado que en el Iberoamericano de Santiago que es donde clasifiqué”, detalló.

Bonutto manifestó: “Categoría junior en culturismo, con poses reglamentaria sumado a una coreografía de sesenta segundos con música y después en Mister Fashion que es similar a lo que en nuestro país es Men’s Physique con la única diferencia que además de competir en

bermuda tiene una ronda previa que se compite con traje de vestir o ropa formal”.

A diferencia de otros certámenes, en culturismo se suma música y coreografía. “Aquí algunas veces ve algunos atletas que hacen coreografía pero no es común verlos, ahora sinceramente tenía pensado para el año que viene armar una y ahora me la pidieron así que se adelantó, la verdad que me gustó mucho, es muy lindo preparar la coreografía más allá que te lleva tiempo, mucho trabajo y es práctica, uno debe hacer coincidir los tiempos de la música con lo que son las poses, con las contracciones de cada parte del cuerpo, es complicado”, opinó Maximiliano Bonutto que competirá por último año en la categoría de los juniors.

El atleta jujeño viaja preparado, especialmente con el tema calambres, algo que en este deporte se observa mucho en plena competencia “generalmente el tema de los calambres

para evitar eso uno debe alimentarse bien, sumado a los multivitaminicos por ejemplo ahora estamos en la parte final la alimentación con algunas cosas como verduras bajan, entonces algunos minerales, vitaminas entran en déficit por lo cual está el multivitaminico, tenes que tomar potasio y evitar eso”, sostuvo.

Consideró que hubiera sido ideal hubiese el viajar una semana antes, para la puesta a punto, “pero el factor económico juega en contra, uno lo hace a pulmón, con mucho esfuerzo, con la ayuda de algunos sponsors. Es complicado; por eso agradezco a las personas que ayudaron. Son varios que desinteresadamente aportaron dinero”, comentó Bonutto en su visita a El Tribuno de Jujuy.

El sueño del jujeño es “hacer un podio, la verdad que sería ideal, esa es la meta, sueño con dejar a mi Argentina, a mi país, a mi Jujuy lo más alto posible. Sé que me voy a medir con los mejores, con lo máximo a nivel mundial, pero todo puede ser posible, si clasifiqué fue por algo, estará todo peleado”, subrayó. El competidor agradeció a sus sponsors “por ellos puedo viajar, por eso agradezco a Como en casa, Dragster El Carnaval, La Abuela Perico, La Abuela Jujuy, Gran Diet, ADN, Rincón Natural, La Rabiola, Gimnasio Física, Gimnasio Modelate, Gran

Monarca, Fábrica de Pizzas, Estudio Jurídico Alejandro Ramírez, Naranjo, Escuela de Taekwondo César Cáceres, Kolor, Fair Play, Rosa Larroux, Subte, Peluquería Fushion, Automotores Río, Autopartes Hafif, Manjares, Diseño Gráfico Darío Bonutto, Salón Centro de Estética y la Dirección de Deportes de la comuna”, finalizó.