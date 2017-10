Mirando de reojo al 2019

Con un fuerte espaldarazo de los jujeños el gobernador Gerardo Morales refuerza su territorialidad y acentúa su liderazgo, “nos apoyaron prácticamente más del 60% si sumamos los votos obtenidos por los renovadores que comparten nuestro espacio político”, decía en un análisis post resultados. Pese a ello descartó que ya esté pensando en el 2019, aunque sabemos que justamente la mirada de un líder político no puede esquivar ese futuro casi inmediato. No hacerlo sería casi impensado y hasta una ingenuidad si hablamos de políticos sin techo, y eso es lo que analistas ven en el gobernador jujeño

Con esos resultados bajo el brazo, ya en Buenos Aires, buscará avanzar en distintas gestiones pendientes que habían quedado para después de las elecciones, una de ellas es justamente enfrentar “de buena manera” al gobierno de Macri en el reclamo de la vieja deuda por diferencias en la coparticipación. “Le dije al presidente Macri que iba a demandar a mi Gobierno de Cambiemos ante la Corte, y lo demandé por más de $11 mil millones, hoy cerca de $15 mil millones”. Cifras muy importantes si hablamos en términos financieros y la precariedad de los números en la Provincia que se ponen “rojo pasión” cuando se aproximan vencimientos y pagos, entre ellos el que desvela al propio ministro de Hacienda Carlos Sadir, al enfrentar el pago de sueldos a los 85 mil empleados públicos. Lo que buscará Morales es una compensación a la ya también abultada deuda que el Estado provincial tiene con Nación. De lograrlo y para eso el peso de los resultados, significaría un respiro muy grande.

Y el gobernador sigue su marcha. Y de ahí que las gestiones para que repunte la Provincia no alejan el pensamiento del 2019 que podría encontrarlo renovando su mandato o quizás ocupando un espacio más que significativo en el Gobierno nacional. Claro que ésto es lo que se mira de reojo, pero el presente inmediato apunta, según lo dicho por el propio mandatario, hacia las deudas pendientes con los comprovincianos. “Voy a invitar a los gremios docentes a charlar” se apresuraba a decir poniendo el foco en los paros “políticos” de pre campaña. Pero lo pendiente quizás vaya más allá como “ajustar” a varios funcionarios de todos los niveles a que sigan el ritmo que marca y que muchos tropiezan o pierden el paso al intentar seguirlo. “Lo estoy pensando. Hay que oxigenar algunos sectores”, decía a la vez que reflexionaba con la atención que algunos dan a los reclamos, “hay que escuchar y atender a la gente”. Será que muchos no lo hacen y como suele decirse en estos casos “bajarse del pony”, no estaría mal.

Las fuertes inversiones anunciadas para lo que resta del año y principios del 2018 pasan por la generación de la energía limpia, litio, paneles solares y el sueño de ser potencia mundial en esa materia, o al menos en el cono sur. Pero el año ya se va y quedan materias pendientes como la venta del Ingenio La Esperanza, un caso no resuelto con inversores que no convencen, una zafra que viene floja y desembolsos del Estado que siguen y siguen, sin olvidar el futuro que correrán los empleados que siguen apostando a una “esperanza” de seguir trabajando.

Y es que si se hace un balance hubo lugares que hicieron aguas en la gestión. Temas no resueltos aun en materia de Producción, Trabajo, Educación, Salud, Obra Pública, ofrecen momentos especiales y oportunos para una vuelta de rosca, ajustar un poco la marcha. “Es la primera vez que gobernamos y podemos cometer errores. Hay que ajustar, pero tenemos un gran equipo”, señalaba Morales reconociendo que existen algunos baches.

Mas allá de estos asuntos hasta domésticos, la gestión de Cambiemos en Jujuy tuvo su resultado positivo, la gente acompañó, aunque lejos está el relajarse, “no tenemos un cheque en blanco” suele repetir el gobernador. La oposición quedó muy dividida entre los 12 diputados que tendrá el PJ, los 4 que sumó en una histórica elección el Frente de Izquierda con Vilca a la cabeza y el solitario diputado del Fuyo. Claro que habrá que esperar cómo se rearma el peronismo local teniendo en cuenta que está próximo a una elección interna que será motivo seguramente de futuros análisis.

Lo cierto es que desde la Casa de Gobierno se “mira sin mirar” al 2019. Un fuerte espaldarazo que ya es pasado, hay que seguir trabajando, pero que pone en la mira pensar en un nuevo período frente a la Gobernación que queda bien parada y que deja con hartas posibilidades de movimiento y acción a Gerardo Morales. Si a ésto le sumamos la nueva conformación de la Legislatura.