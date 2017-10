Rivarola: “Trabajaré fuerte por Palpalá”

PALPALÁ (Corresponsal). Rubén Eduardo Rivarola, edil electo por el Frente Justicialista, luego de la contienda electoral llamó a trabajar por la gente, más allá de los colores políticos y analizó el nuevo panorama político del Deliberante palpaleño. Dejó en claro que su perfil será el de una oposición constructiva.

“El balance que hago de las elecciones es positivo para el Frente Justicialista. Pero vuelvo a repetir: nos acompañó toda la ciudadanía peronista, creo que es bueno porque se está volviendo a unir el peronismo en la ciudad de Palpalá”, dijo Rubén Eduardo Rivarola, analizando los resultados de las elecciones.

“Lo mejor de todo fue que acá se trabajó militando mucho y la militancia en el peronismo es lo fuerte que nosotros tenemos, y seguiremos trabajando en ese aspecto, seguiremos tocando las puertas, recorriendo las calles, los barrios, creo que es lo más positivo para la ciudad”, señaló después.

“Luego del 10 de diciembre trabajaremos dentro del Concejo junto con todos los vecinos, como corresponde”, señaló.

“Trabajo por los vecinos”

En relación al perfil del concejal electo, señaló: “mi perfil es muy claro, es trabajar por la ciudad, voy a ser oposición cuando sea necesario dentro del Concejo y se trabajará de acuerdo a los proyectos que haya. Como lo dije siempre, no me interesa el color político, lo que sí me interesa es que el trabajo sea para los vecinos de la ciudad, siempre y cuando sean correctos los aprobaré y si no son correctos no los aprobaré y saltaré a pelear por los intereses de la ciudad como corresponde”, subrayó

Consultado sobre la falta de oposición en el Parlamento local, donde los pedidos de informes no prosperan y la información sobre los temas que tratan no son correctamente difundidos, señaló: “veremos el panorama con el que nos encontramos en diciembre, con el concejal de Izquierda, yo desde el Frente Justicialista, sabemos que tenemos parte del Frente Renovador y con el Frente Cambiemos, que tiene su propia interna, veremos cómo se presenta”, señaló.

Sintetizando sobre el nuevo panorama político en el Deliberante de Palpalá, el edil electo dijo: “veremos cómo se juegan las piezas dentro del Concejo”.

Rubén Eduardo Rivarola, como futuro concejal llamó a trabajar por la gente. “Vuelvo a repetir: hay que trabajar más allá de los colores políticos y se los digo a todos los concejales, hay que trabajar por la ciudad. Yo creo que ese es el rol y el trabajo de cada uno de nosotros”, remarcó.

Finalmente agradeció a la comunidad por el voto de confianza: “voy a trabajar mucho más fuerte por la ciudad, ese es mi compromiso”, aseveró.