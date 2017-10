De Vido: Espera el desafuero en su departamento y el FPV no bajará al recinto

Algunos puntos de la conferencia

Héctor Recalde:

"No vamos a bajar al recinto porque el oficialismo consiguió los 2/3". "No vamos a convalidar lo que es una persecución, es más, muchos no han podido llegar porque están declarando". "Tenemos jueces tuertos. Hay un grupúsculo destinado a seguir las instrucciones del ingeniero Macri". "Hay inacción frente a violaciones manifiestas de la Consitución Nacional como por ejemplo el blanqueo". "Se utilizan escuchas para ver temas personales y comerciales" "El Consejo de la Magistratura está al borde de tener un manejo hegemónico"

Rodolfo Tailhade:

"Ésto será un circo mediático. El pedido de detención es vergonzoso"

"El juez de vez en cuando recurre al "Rincón del Vago" para argumentar sus decisiones"

"La Sala 2 no está completa y los dos jueces restantes no quieren que se reemplace a Horacio Catani, no quieren que un tercero se entrometa en meter preso a todos los opositores. Martín Irurzum está haciendo lo mismo que hicieron con el juez Fayt".

AMPLIAREMOS