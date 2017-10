De Vido: Ante su inminente detención, sus abogados piden que la sesión se postergue 15 días

Con las instancias para evitar la detención cada vez más extintas, la defensa del ex ministro de Planificación Federal presentó un escrito de quince páginas pidiendo plazos y evitar "un escándalo jurídico" si se desarrolla la sesión. Ayer, la Comisión logró sacar un dictamen para que hoy se realice la sesión especial para debatir el desafuero.

Después del rechazo a la eximición de prisión que firmó el juez Luis Rodríguez -quien ordenó al Congreso el desafuero de De Vido y su inmediata detención si la medida se vota-, se sumó otro problema para el ex ministro. El juez Claudio Bonadio que lo procesó por administración fraudulenta en la compra de gas natural licuado (GNL) con un embargo de 1.000 millones de pesos y la prisión preventiva, le rechazó el pedido de excarcelación.

En el segundo día de presentaciones para evitar la detención, Rusconi sumó una nota de quince páginas que presentó a la Cámara de Diputados donde hizo un detalle del recorrido de los dos expedientes y los pedidos realizados en los mismos: en total fueron siete escritos. Rusconi plantea que falta la resolución de varios pedidos y que por eso "debería esperarse".

La nota dirigida a los diputados plantea que en medio de la discusión que se iniciará hoy en el recinto, "deben tener en cuenta que el señor De Vido es uno de ustedes, es un Diputado Nacional, elegido democráticamente por el pueblo argentino" y en tal sentido, señaló la defensa, "se pretende que les sean quitados los atributos de su rol institucional para el cual fue votado por los ciudadanos y sea detenido en el marco de una causa judicial a la que siempre se sometió y que hasta ahora no fue siquiera indagado".

La defensa del diputado del FPV pidió "evitar el verdadero escándalo jurídico que implicaría el continuar con el desarrollo de esta sesión" y que termine con lo ordenado por la justicia (la detención de De Vido).

En esta línea argumentativa, los abogados del ex ministro K pidieron "esperar quince días aproximadamente para que el propio sistema de justicia convalide o corrija las decisiones aquí comentadas se evitaría un daño descomunal a las instituciones republicanas".

Julio De Vido y sus abogados consideraron que es "inviable llevar a cabo un acto de tamaña gravedad institucional como es el desafuero de un Diputado Nacional". Todo, sin embargo, se encamina hacia la orden de la Justicia a partir de las 11.30 hoy en el Congreso.

Fuentes de la Cámara Baja aclararon que no esta previsto ningún tipo de suspensión de la sesión. "Está el dictamen de comisión , la justicia le rechazó la apelación, la licencia no está aprobada, no hay razones para suspenderla", confiaron a Clarín.

Tampoco está desplegado ningún tipo de operativo de seguridad especial en el recinto, ya que especular que el diputado K pegará el faltazo ante la posibilidad de ser detenido en el mismísimo Congreso de la Nación.