El "merengue" desea un triunfo en Palpalá

En plena competencia deportiva las alegrías duran menos que un suspiro y Zapla sabe que no puede darse el lujo ni siquiera de despeinarse sino que deberá seguir mejorando su imagen futbolística luego del triunfo 2 a 1 ante Deportivo Mandiyú en Corrientes.

Es que el sábado finalmente a las 21.30 en el "Emilio Fabrizzi" recibirá a un entonado Chaco For Ever (árbitro Ariel Montero de Tucumán), viene de ganarle a 2 a 0 a Gimnasia y Tiro, donde tendrá una nueva oportunidad de regalarle una victoria a su gente que se ilusiona por sostenerse en zona de clasificación. Pero el DT Zingariello ya sabe que no podrá contar con Caravaca que fue injustamente expulsado con roja directa, lo que implicaría 2 fechas de sanción. Igualmente como se hizo en su momento con el descargo de Ocaño esta vez también se enviará el trámite entre semana para solicitar la reducción y volver a tener a disposición al volante central. Y ayer en el regreso a las tareas se profundizaron los trabajos regenerativos por el largo viaje y por molestias musculares que se venían arrastrando. Es por eso que el cuerpo técnico aguardará por Cuevas y Tello que justamente fueron reemplazados en cancha de Huracán de Corrientes. Asimismo Martinich espera superar un golpe en el empeine y Ladogana en plena recuperación por una dolencia en el isquiotibial hoy y mañana en los ensayos nocturnos, a las 21, será evaluado a fondo para ver como responde. Mientras que Pascuttini sigue evolucionando y en estos días intensificará los trabajos físicos y según el propio "Yoba" podría estar a disposición del DT para el próximo encuentro, también de local, ante Guaraní en el inicio de las revanchas de la Zona 4.

En tanto que el delantero santafesino Volken, todavía no retornó de Rafaela donde se sometió a un tratamiento con un fisioterapeuta de su confianza para sobreponerse al dolor en el talón del pie derecho que lo venía aquejando.