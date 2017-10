Es periodista y psicóloga. Presentó su libro “Violencias de género” y disertó sobre “Violencias de género. Las mentiras del patriarcado” del tercer módulo de la Diplomatura en Violencia de Género, Derechos y Movimiento de Mujeres que se dicta en la Facultad de Humanidades de la Unju.

-La comunicación es un derecho y como tal es vital para prevenir la violencia con perspectiva de género…

-Es muy difícil que el periodismo con perspectiva de género y con enfoque de derecho pueda trabajar desde los medios hegemónicos dando una mirada diferente de una agenda que lamentablemente es una agenda amarilla, morbosa, con poco criterio al cuidado de la víctima. Por ello creo que la idea de poder incluir como una medida de prevención de las violencias machistas la educación no solo en periodistas sino en general en las escuelas públicas lo cual implica que la Ley de Educación Sexual Integral que es ley nacional se aplique. Si bien está como parada en algunas provincias, en las del norte sobre todo. Cuando nos preguntamos por qué sigue habiendo tanta violencia machista, aun teniendo buenas leyes y teniendo un movimiento de mujeres en Argentina que es de excelencia; una de las respuestas es que los niños y niñas siguen siendo educados con conceptos patriarcales.

-A pesar de las leyes vigentes, no alcanza para trabajar y romper prejuicios, y la imagen patriarcal y matriarcal que es todo un estereotipo que perdura…

-Romper los estereotipos del patriarcado implican subordinación, patriarcal y machista puede ser también una mujer, cuando hablamos de machistas no sólo hablamos de varones. Del mismo que muchos varones se reivindican feministas. Se trata de un cuerpo teórico, de ideas, se trata de una posición ética en la vida, se trata de pensar que los que vivimos en una sociedad tenemos derechos a disponer de todos los derechos aquellos que necesitamos, a veces se dice igualdad de derechos y eso es tramposo porque no todos necesitan los mismos derechos. Hay cuestiones específicas por ejemplo pienso en la violencia obstétrica, es un tema importantísimo que no se termina de resolver.

-El fracaso de las políticas públicas en violencia de género se reflejan en cada femicidio que se sucede, nos falta articular a pesar que el tema está instalado…

-El tema está instalado, pero no hay una articulación adecuada entre los diferentes organismos y hay estereotipos que indican que las mujeres somos malas, despechadas y mentirosas por lo tanto echan a correr una situación que es muy grave que las denuncias son falsas, las denuncias no son tomadas con la consideración que merecen. Muchas veces nos encontramos con cadáveres de mujeres que han denunciado muchísimo y han pasado por comisarías han acudido al Estado y no tuvieron respuesta. Por otro lado la presunción de inocencia que es un instrumento valioso de las democracias en el contexto de la violencia machista garantiza la impunidad en un tiempo ilimitado de los varones, porque mientras las mujeres denuncian a veces sin pruebas porque la violencia sobre todo la física puede no estar el brazo roto, y entonces para la Justicia no hay pruebas; imagínate la violencia simbólica, emocional, económica. Creo que hay cuestiones que tiene que ver con el sistema que en realidad en vez de proteger dañan a las mujeres que denuncian.

-¿El libro que presenta tiene un tratamiento de lo mediático?

-El tema de generar conciencia e incidencia es uno de los objetivos de las redes de periodistas, tengo el honor de ser una de las coordinadoras de la Red internacional de Periodistas con visión de género en Argentina junto a Silvina Molina y nos planteamos permanentemente ¿cómo generar conciencia y cómo incidir en la necesidad de cambiar? En ese sentido el tratamiento mediático de los temas de la agenda feministas es importante. En el libro hay capítulos dedicados a la trascendencia que tienen los medios, el daño que produce la mala praxis dentro de los medios y una entrevista preciosa a una periodista colombiana Fabiola Calvo Ocampo que también es generadora de redes y con gran experiencia. Cada capítulo termina con una entrevista personal.

-Es decir que cada capítulo se cierra con una historia personal…

-Cerrando el tema conceptual y el desarrollo teórico, cada entrevista tiene un testimonio en primera persona fuerte como Romina Tejerina, la hermana de Roxana Galeano, Andrea Vásquez que le sacaron a sus tres hijos acusándola de un síndrome inexistente. El exjuez Carlos Roznaksky que denuncia como juez el machismo del sistema judicial. La primera entrevista a Dedé Mirabal, sobreviviente de las Mirabal de Santo Domingo, esa es una entrevista inédita.