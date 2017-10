Una madre desesperada pide ayuda: "mi hijo no puede ver los juguetes que le compramos"

Sus sueños no acarician el perfume de una Play Station. No necesita una tablet para entrentenerse ni mucho menos ver Netflix cuando le cuesta dormir la siesta. Santino quiere despertarse. Escaparle a la oscuridad constante para encontrar en el día aquello que también podría observar por las noches: la cara de sus padres, el rostro de su hermano; el amor en los ojos de los que lo aman.

"Santino padece una ceguera desde su nacimiento. Tiene 4 años y a los tres meses de vida adquirió una Retinopatía del Prematuro (ROP) grado 4 y 5, frecuente en los niños prematuros, dada por un desarrollo anormal de los vasos sanguíneos de la retina. "Mi hijo se levanta y no puede ver. A mí me parte al medio. No puede ver los juguetes que le regalamos, no puede reconocer nuestros rostros. No puede apreciar la vida, aunque él es una persona extraordinaria", dijo Cintia, su mamá, a Infobae, mientras luchando por no caerse, acumulando desde entonces la angustia transformada en llanto.

Santino tiene 4 años y necesita urgente ser intervenido

Cintia aseguró que, junto a Santino, viajó por todo el país en busca de una solución. "Nos dijeron que acá no tienen la cura porque es demasiado fácil prevenirla. Por una negligencia médica, Santino nunca tuvo control de sus ojitos por parte de los médicos, pero todo eso está comprobado y en manos de la Justicia", explicó.

La mayor parte de casos de ROP se resuelven sin causar ningún daño a la retina. Cuando la retinopatía es severa, sí puede provocar desprendimiento de la pared del ojo y posible ceguera.

De este modo, Santino necesita viajar a China el próximo 11 de noviembre para ser intervenido en tres ocasiones. "No le harían una operación, sino un tratamiento con células madre en la médula ósea. Son tres punciones que empezarían el 14 de noviembre hasta el 29 del mismo mes. Él entraría al quirófano solo tres veces", explicó Cintia.

Santino tendrá tres intervenciones quirúrgicas en China

Ana, la maestra estimuladora de Santino, lo describió como "un nene muy cariñoso, educado. El tuvo, desde principios de año, avances significativos en todas las áreas de desarrollo. Teniendo nuevas habilidades, potencialidades. Una mejor comprensión de palabras. En su lenguaje también ha ido evolucionando. Disfruta de todas las intervenciones que tenemos a nivel social. También evolucionó mucho en el desarrollo motor".

La madre contó que "antes de decidir hacer este viaje a China, tuvimos que enviar todos los estudios que se hizo desde que nació. Cuando lo hicimos, nos dijeron que necesitaban saber cómo estaba la retina para saber hasta qué punto puede recuperar la visión Santino. Nos dijeron que más del 50% seguro".

El caso que reaviva las esperanzas es el de otro niño en Mendoza, que viajó al mismo país y recuperó el 58% de su vista.

"El tratamiento nos sale USD 45 mil. Luego Santino vendría a hacer la rehabilitación a Buenos Aires y podría haber un segundo tratamiento en caso de que todo sea un éxito. Pero no quiero hablar de eso hasta no superar el primero", dijo Cintia.

Cómo ayudar

Datos de la cuenta del Banco Nación

– Titular: Rivadera Cintia Fabiana

– Sucursal 3070 Salta

– Cuenta número 4533747171

– Cbu 0110453430045337471715.

También se puede ingresar a Saun.org, en donde bajo el lema #UnMilagroParaSantino se busca ayudar al pequeño de 4 años.

Santino, tras el viaje a China, se haría la rehabilitación en Buenos Aires

Santino, por su falta de visión, caminó recién a los dos años y seis meses. "No puede hacer una vida normal porque tiene que estar todos los días haciendo rehabilitación. Queremos que él conozca el mundo como lo conoce todos los niños. Él es feliz porque le planteamos felicidad y amor", concluyó la madre.

FUENTE: INFOBAE