Un informe detallado del Tribunal de Cuentas de la Provincia elevado a la Oficina Anticorrupción y al Ministerio Público de la Acusación contiene una profunda investigación tendiente a esclarecer el destino de cien millones de pesos de la Policía de la Provincia en el período 2014-

Investigan la existencia de talleres mecánicos fuera de la policía, que serían donde se adquirirían repuestos para patrulleros.

2015.

La Resolución N§ 1581 -S-2017 del 14 de junio del año en curso producida por la fiscal letrada Flavia Hubeid, la vocal letrada Mariana Leonor Bernal y con la firma del vocal contable René Antonio Barrionuevo, dejó al descubierto una serie de maniobras con la compra y el destino de combustible, la adquisición de repuestos y lubricantes y el pago de primas de seguros para todo el parque automotor de la fuerza de seguridad provincial.

Modus operandi

La falta de control por parte de la Dirección General de Administración de la Policía, sumada a la carencia de un soporte informático de última generación habrían favorecido una serie de anormalidades que provocaron un perjuicio económico a la institución de aproximadamente unos cien millones de pesos, hecho en el que se verían involucrados todos los integrantes de la cúpula policial del citado período.

Compra de combustible.

En un primer momento los montos informados sobre el gasto en la compra de combustibles daban cuenta de unos 11.657.077,52 pesos, cifra que se acrecentó al detectarse una serie de irregularidades como ser la carga de combustible a vehículos que no pertenecían a la institución; carga de gas oil en rodados nafteros o simplemente la carga de combustible en camionetas y autos dados de baja por destrucción parcial o total.

También dentro de las prácticas ilegales se conoció un derecho adquirido conocido como "La Quincena" (nota aparte).

Alterar el odómetro de los rodados era otra de las prácticas comunes y corrientes. Ejemplo: El interno 450 cargó combustible con 45.600 kms recorridos. La próxima carga se realiza con el marcador en 43.700 kms, decir que en vez de avanzar retrocedía.

El mantenimiento de las motos es otro de los hechos que se investigan, porque a motos fuera de servicios se les compraba una cantidad de repuestos que -se informó- fueron colocados, pero no estaban en el rodado sino solamente en los libros.

Uno de los entrevistados nos informó que "los repuestos se compraron, pero no fue para la Policía, fue para "los policías".

De inmediato surgió la denuncia de la gran cantidad de talleres de motos que son de propiedad de miembros de la fuerza.

Al asumir Gerardo Morales la Gobernación y en consonancia con el Ejecutivo nacional ordenó desterrar la corrupción de esta institución que es una de las que más dinero maneja

“La quincena”, una práctica ilegal

Con fecha 25 de agosto El Tribuno de Jujuy publicó un artículo en el que se daba cuenta del irregular manejo del combustible por parte de los jefes de la Policía de la Provincia en el período 2014-2015.

Una minuciosa investigación permitió encontrar la “punta del ovillo”, “la quincena”, una ilegal práctica que compromete a todo el personal superior de la fuerza, ya que se trata de un “beneficio” exclusivo de los comisarios.

Periódicamente los comisarios reciben un vale por una determinada cantidad de combustible para su rodado particular.

Esta maniobra no es ajena a los demás miembros de la fuerza, todo lo contrario. Esta práctica motiva que el agente que se encarga de cargar el combustible en un determinado momento se crea con derecho a recibir un par de litros para su moto.

Esta situación la conoce el personal de la sección Automotores y el jefe de Logística que son quienes deben necesariamente “justificar” el indebido uso de bienes del Estado provincial que se utilizan en beneficio de sus miembros, ya no solo del personal superior sino de todos los que forman parte de la institución.

Consultados algunos jefes policiales con rango de comisario, indicaron que “lamentablemente esta es una práctica de muchos años”, para agregar que “la corrupción en la policía tiene veinte o treinta años”.

Otro de los jefes, con un alto rango no dudó en comentar que “lamentablemente los sueldos de la policía son muy malos y de alguna manera eso ayuda al oficial superior, ya que tiene una serie de gastos que no están contemplados en los haberes”.

La frase recurrente en todos los casos es que la orden viene de arriba y los jefes siempre repitan que “no quiero cuestionamientos, quiero soluciones”.

El hiperverticalismo y el espíritu de cuerpo motivan que permanentemente se protejan entre ellos y sea muy difícil poder obtener una respuesta de lo que sucede en el mundo de la policía.

Uno de los miembros indicó que desde que asumió esta nueva jefatura las cosas cambiaron y es muy complicado poder obtener combustible, “además ya no mandan desde la Gobernación”.

La aseguradora investigada

En el marco del descontrol con el que se manejó la Policía de la Provincia, trascendió el gran negocio que realizaba el jefe de Logística asegurando los rodados que estaban fuera de servicio.

Una empresa de la vecina provincia de Salta es la encargada de la póliza de todo el parque automotor de la Policía de la provincia.

En una de las investigaciones realizadas en el sector automotor los investigadores detectaron el cuadro de una moto que figuraba en el inventario en servicio y el que solamente había sido pintado.

Al ser interrogado el personal, se informó que en esos días había sido retirada para efectuarles algunos trabajos de reparación y pintura.Lo extraño del caso que las distintas partes que conforman la moto, tanque de combustible, asiento, motor, entre otros, no pudieron ser ubicados a pesar de que en la planilla figuraba que la misma había ingresado hacía solo un par de días antes.

Esa autoparte contaba con un seguro por el que se pagaba una determinada cantidad de dinero, que forma parte del desfalco que a diario sufren las arcas policiales.

La empresa aseguradora no cuenta con inspectores que certifiquen el estado en que se encuentran los rodados asegurados?, por qué no estaban asegurados en empresas con sede en Jujuy?.