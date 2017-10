Peligra modalidad Maestro Mayor de Obra en la Etha

"El año que viene no podremos, si no cambia esta situación, ofrecer esta modalidad, son 40 alumnos menos", dijo Zapatero.

Alrededor de 40 alumnos no podrán ingresar a la modalidad de Maestro Mayor de Obra que ofrecía la Escuela Técnica "Ingeniero Herminio Arrieta" (Etha) por falta de aprobación del mismo por parte del Gobierno provincial.

Daniel Zapatero, administrador de la Etha, informó que lamentablemente hace un par de años están con el proyecto de implementar la Tecnicatura de Maestro Mayor de Obras en la institución pero que a pesar de continuar gestionándolo no tienen la confirmación ni la aprobación de un presupuesto.

"El año que viene no podremos, si no cambia esta situación, ofrecer esta modalidad de estudios a los alumnos, son 40 menos que no podrán ingresar a la institución. Esto no es un beneficio para nosotros sino para los jóvenes que pretenden continuar sus estudios en carreras que le permitan una salida laboral", afirmó.

Recordó que hace seis años, cuando era director del establecimiento escolar, habló con el ingeniero Janco a quien le manifestó la posibilidad de la creación de otra escuela técnica pública en Libertador, que tanto la Escuela Técnica "Ingeniero Herminio Arrieta" como la Agrotécnica debían realizar exámenes de ingreso por la gran cantidad de chicos que se inscriben en la misma, "la educación técnica está muy bien vista en Libertador y sus alrededores y es una lástima tantos chicos sin la posibilidad de estudiar aquello que querían hacer, en ese momento me dijo que había una posibilidad de que se abrieran nuevas escuelas en la provincia".

"Ante esta situación nosotros nos jugamos, hace un par de años, a tratar de sacar una nueva modalidad para darles una oportunidad a chicos que quieren ser técnico en maestro mayor de obra y durante ese tiempo hemos bancado económicamente este proyecto con expectativa de que pudiera ser aprobado por parte del Gobierno provincial", dijo.

Destacó que una escuela técnica es cara de sostener porque tiene gastos de luz mucho más importantes que cualquier otra institución, las máquinas, las herramientas y los insumos, "nosotros por nuestra característica tenemos muchos trabajos solidarios, de pastoral y todo se sustenta con la cuota de nuestros alumnos pero nos ajustamos para poder solventar, con esas cuotas, los gastos que significa esta modalidad, pero llega un momento en que no podemos seguir sosteniéndolo porque tendríamos que seguir subiendo las cuotas y hacer que la escuela sea para unos pocos", enfatizó.

Por último afirmó que los chicos que están cursando el primer y segundo año se recibirán de maestro mayor de obra, continuarán hasta 6 años, pero que no van a iniciar nuevas cohortes, "tenemos la expectativa de que pueda aprobarse, de palabra hubo varios compromisos de que se podía hacer, hablamos con Región V, el Ministerio de Educación, algún diputado e intendente e incluso el obispo Fernández porque somos una escuela religiosa. Quiero aclarar que nosotros siempre estamos apostando a la educación de la juventud, renovamos nuestro compromiso para que la Unju esté en Libertador y si tenemos que ceder parte de nuestras instalaciones gratuitamente lo vamos a hacer", concluyó.