El PJ y una caída entre suave o estrepitosa

Las elecciones "ya fueron". La normalidad vuelve a la ciudad, aunque no se haya ido nunca. Los resultados quedan solo para el análisis de los "politólogos de café" y alguna que otra discusión ante la justicia electoral. Pero quienes con el cuerpo caliente aún deberán salir a marcar nuevamente la cancha electoral son los afiliados justicialistas. Por estas horas deberán pensar en normalizar su partido con una elección interna que está a la vuelta de la esquina.

En búsqueda de un liderazgo y una reorganización los peronistas comenzaron a movilizarse lentamente. Mientras a nivel nacional el PJ bonaerense trata de abrir la cancha para que ingresen Massa y parte del ala kirchnerista, los gobernadores peronistas tratan de tomar distancia de la electa senadora por Unidad Ciudadana, Cristina Kirchner. Tal es el caso del tucumano Juan Manzur y el sanjuanino Sergio Uñac quienes ganaron en sus respectivas provincias y anticiparon que "Cristina ya no es una opción". En Jujuy la historia no difiere mucho.

Esos aires que llegan de la gran metrópoli no son esquivos a nuestra provincia donde los resultados ponen al Frente Justicialista muy atrás de Cambiemos con un paupérrimo 20 % del total de los votos obtenidos en las legislativas. Si bien sirvieron para que el interventor levantara la mano de Guillermo Snopek y José Luis Martiarena como senador y diputado nacional electos, no fue suficiente para engrosar las filas en el parlamento local que sumaron sólo 5 bancas cuyos nombres surgieron de una lista unidad bautizada como "espejo".

Si bien esos resultados ponen en caída libre al partido de Perón y Evita, los afiliados serán los encargados de amortiguar el golpe y hacer de esa caída algo suave o dejar que sea estrepitosa. Claro que la responsabilidad estará también en los dirigentes que deberán reaccionar rápidamente si quieren recuperar lo que en otrora fue un "Partido" con todas las letras.

El interventor Celso Jaque en sus esporádicas visitas a la provincia se encargó de afinar una estrategia electoral, "las listas espejo", con miras a una unidad que para muchos estuvo pegada con algo poco solvente, pero así y todo marchó hacia las urnas aunque sin lograr los resultados esperados.

Pero esos viajes a la provincia en su carácter de interventor dejaron algo más. Una resolución que lleva su firma donde se convoca a elecciones internas para la renovación de autoridades partidarias, que tendrán lugar el próximo 26 de noviembre.

En esta instancia se definirán diversos cargos partidarios, entre ellos congresales nacionales y delegados departamentales al Congreso Provincial. Otro tanto ocurrirá con 24 miembros titulares del Consejo Provincial y 12 miembros suplentes y 18 miembros titulares de cada uno de los Consejos Departamentales y 9 miembros suplentes. En tanto el 7 de noviembre hasta las 20 se presentarán las correspondientes listas y avales.

Esta convocatoria sumó adhesiones pero también críticas teniendo en cuenta los resultados del domingo que pasó. Si la cifra de votos alcanzada por el Frente Justicialista hubiera sido más que ese 20 %, digamos que casi como el 32 % de las Paso, ya se tendría un conductor casi natural, Guillermo Snopek o José Luis Martiarena, pero no todas son rosas y esa caída hizo tambalear a esos apellidos históricos que encabezaron esa lista Unidad.

Desde el interior también llegaron algunas voces. Un conocido dirigente sampedreño cuya verborragia lo torna un personaje singular, en medio de duras críticas pidió suspensión de elecciones y habló de una gran amnistía. Inmediatamente salieron a recordarle los resultados que obtuvo en su propia ciudad, "a duras penas llegó a los 5 mil votos". Mientras que no faltó quien le señalara que el PJ de no realizar elecciones internas hasta el 10 de diciembre "quedaría peligrosamente acéfalo". Aunque otros, prefirieron no agarrar ese guante, ignorarlo y seguir para adelante en la normalización.

El fantasma de concertar una "lista unidad" o una "mesa que contenga a todos los sectores" fue inmediatamente exorcizado ya que esa idea, muy utilizada en otras oportunidades, no reflejaría lo que esperan los afiliados. "Hacerlo sería como firmar definitivamente el certificado de defunción del partido" indicaron memoriosos. "Los peronistas quieren erradicar esas viejas prácticas que no llevaron a nada".

Sin un panorama claro aún. Con idas y vueltas. Con palabras más... palabras menos, y distintas opiniones, algunos nombres comienzan a danzar por el mundillo político. Será cuestión de horas para que salgan a la luz y comiencen con la titánica tarea de reconquistar y sobre todo volver a enamorar a los afiliados.

Lo real es que el PJ jujeño se encuentra hoy ante un panorama incierto. Con elecciones muy cercanas. Un interventor ausente. Una sede cuya llave no aparece. Una novela que se asemeja a un "culebrón". Y con un final abierto. Aunque trayendo a escena las palabras de un desaparecido y bien recordado actor y director británico, Charles Chaplin, "El tiempo es el mejor autor: siempre encuentra un final perfecto". Habrá que esperar.