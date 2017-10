Se baja el telón de la Copa "4 Naciones"

Hoy después del mediodía finaliza la tercera edición de la Copa "4 Naciones" de natación en la pileta de Sociedad Sirio Libanesa.

En la víspera con el desfile de las delegaciones de Chile, Perú, Bolivia y los anfitriones de Argentina en la representación de los jujeños, se realizó la inauguración oficial del certamen. Además estuvo como invitada especial Analía Franco, Secretaria de Deportes de la provincia, César Siufi, presidente de Sociedad Sirio.

Más de un centenar de nadadores en ambos sexos, varones y mujeres, llegaron para competir del certamen en todos los estilos, mariposa, pecho, espalda, crol y en todas las distancias sumadas a las posta.

Alicia Plaza, presidente de la Federación Jujeña de Natación y Fundación Acuática, manifestó: "Agradecerles a los presentes, a los nadadores, a los padres que sin la ayuda de ellos esto no sería posible", puntualizó. Por su parte Siufi, presidente de Sirio dijo: "Hacer deporte en Jujuy no es fácil, así que cuando se hacen estos logros y ver más de cien chicos nadando emociona, y los que venimos de tantos años en la dirigencia del deporte nos muestra que no debemos aflojar", opinó al tiempo que agregó "agradecerle a los padres, las delegaciones y los profesores que ellos están atrás trabajando y no se los ve".